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Матч 18-го тура УПЛ Мариуполь - Днепр-1 перенесен
Изначально игра должна была состояться 13 декабря
Фото: ФК Мариуполь
Дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла матч 18-го тура чемпионата "Мариуполь" — "Днепр-1".
Игра, которая изначально должна была состояться 13-го декабря, теперь пройдет 10-го декабря на стадионе имени В.С.Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
Матч же юношеских команд "Мариуполя" и "Днепра-1" состоится 9-го декабря. Начало в 12:00.
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Источник:ФК Мариуполь
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