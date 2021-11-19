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Матч 18-го тура УПЛ Мариуполь - Днепр-1 перенесен

Премьер-лига
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Изначально игра должна была состояться 13 декабря

Матч 18-го тура УПЛ Мариуполь - Днепр-1 перенесен

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-лиги перенесла матч 18-го тура чемпионата "Мариуполь" — "Днепр-1".

Игра, которая изначально должна была состояться 13-го декабря, теперь пройдет 10-го декабря на стадионе имени В.С.Бойко. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Матч же юношеских команд "Мариуполя" и "Днепра-1" состоится 9-го декабря. Начало в 12:00.

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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Источник:
ФК Мариуполь

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