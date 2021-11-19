Днепр-1 - Александрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Александрия" немного отстала от группы лидеров, но все еще имеет хорошие шансы на попадание в зону еврокубков. Для этого нужно брать очки с конкурентами, кем и является "Днепр-1". У команды Игоря Йовичевича сложился комплекс перед фаворитами и равными командами – не удается стабильно брать очки. Посмотрим, что днепряне придумают в домашнем поединке против "Александрии".

Матч состоится в субботу, двадцатого ноября 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит телеканал "УНИАН". Также сигнал матча можно будет найти в Интернете на YouTube канале FootbollHab. Плейер появится на страницах нашего сайта.

Для тех, кто не сможет просмотреть видеоэфир, UA-Футбол предлагает альтернативный метод получения информации о ходе игры – это текстовая онлайн трансляция. Она будет доступна в нашем матч-центре >>>

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