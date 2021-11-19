Цыганков мог перейти в топ-клуб чемпионата Испании

У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова был вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании. Об этом заявил экс-наставник киевлян Александр Хацкевич.

"О том, что "Шальке" давал за Цыганкова 20 миллионов евро я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю.

Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Или факс не пришел (улыбается)", - сказал Хацкевич в интервью YouTube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА".