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Цыганков мог перейти в топ-клуб чемпионата Испании
Испанский клуб проявлял интерес к украинцу
Фото: ФК Динамо Киев
У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова был вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании. Об этом заявил экс-наставник киевлян Александр Хацкевич.
"О том, что "Шальке" давал за Цыганкова 20 миллионов евро я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю.
Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Или факс не пришел (улыбается)", - сказал Хацкевич в интервью YouTube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА".
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