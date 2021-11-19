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Цыганков мог перейти в топ-клуб чемпионата Испании

Премьер-лига
(1 голосов)

Испанский клуб проявлял интерес к украинцу

Цыганков мог перейти в топ-клуб чемпионата Испании

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

У полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова был вариант с продолжением карьеры в чемпионате Испании. Об этом заявил экс-наставник киевлян Александр Хацкевич.

"О том, что "Шальке" давал за Цыганкова 20 миллионов евро я не слышал. Знаю, что один итальянский клуб давал за него серьезные деньги. Знаю, что сейчас у него был вариант с "Атлетико" Мадрид. Почему он не состоялся – я не знаю.

Может, как говорит Игорь Михайлович, не совпали цифры. Или факс не пришел (улыбается)", - сказал Хацкевич в интервью YouTube-канала "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

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Комментарии (4)
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sergei2020 (Черновцы)
19.11.2021 в 14:09
Ще за супрягою черга стоіть
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+2
-2
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Динамiт (Василькiв)
19.11.2021 в 14:23
А ти теж такий тупий, як твоi жарти ???
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0
0
aleks68
19.11.2021 в 14:24
ты не лучше чмо дырявое.лижи и не гавкай
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sergei2020 (Черновцы)
19.11.2021 в 14:25
Ні,друже,тупий це ти! В зеркало глянь!
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