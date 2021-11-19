Авагимян: Есть интерес от одного клуба УПЛ

Игрок одесского " Черноморца " Артур Авагимян рассказал, что к нему проявляет заинтересованность другая команда УПЛ.

"Разговоры на эту тему ведутся. На сегодняшний день есть заинтересованность в моих услугах. "Александрия"? По понятным причинам, пока не могу сказать от кого, но это клуб из чемпионата Украины.

В Европе, конечно, хотелось бы поиграть. Если бы было какое-то интересное предложение, то любой футболист охотно туда поехал. Есть яркие тому примеры – Малиновский и Яремчук, которые почувствовали специфику зарубежного футбола в Бельгии и начали прогрессировать, перебравшись затем в "Аталанту" и "Бенфику". Да и тот же Витя Коваленко - стабильный игрок Серии А. Нужно стараться подтягиваться к ним.

Да, у меня была попытка заиграть в Европе. Тогда была проблема в том, что я ехал туда из юношеского футбола сам, не имея конкретных предложений. Пробовал устроиться в клубах Испании и Франции, но на те деньги, на которые я мог там рассчитывать, было бы тяжело жить. В отличие от местных футболистов, мне, 19-летнему парню, пришлось бы на них просто выживать. Поэтому и принял решение, что оставаться нет смысла. Хотя проблем по части готовности никаких не было – я был на требуемом уровне и со всем справлялся", - сказал Авагимян.