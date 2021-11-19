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Авагимян: Есть интерес от одного клуба УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но хавбек хотел бы поиграть в Европе

Авагимян: Есть интерес от одного клуба УПЛ

Новина українською

Игрок одесского "Черноморца" Артур Авагимян рассказал, что к нему проявляет заинтересованность другая команда УПЛ.

"Разговоры на эту тему ведутся. На сегодняшний день есть заинтересованность в моих услугах. "Александрия"? По понятным причинам, пока не могу сказать от кого, но это клуб из чемпионата Украины.

В Европе, конечно, хотелось бы поиграть. Если бы было какое-то интересное предложение, то любой футболист охотно туда поехал. Есть яркие тому примеры – Малиновский и Яремчук, которые почувствовали специфику зарубежного футбола в Бельгии и начали прогрессировать, перебравшись затем в "Аталанту" и "Бенфику". Да и тот же Витя Коваленко - стабильный игрок Серии А. Нужно стараться подтягиваться к ним.

Да, у меня была попытка заиграть в Европе. Тогда была проблема в том, что я ехал туда из юношеского футбола сам, не имея конкретных предложений. Пробовал устроиться в клубах Испании и Франции, но на те деньги, на которые я мог там рассчитывать, было бы тяжело жить. В отличие от местных футболистов, мне, 19-летнему парню, пришлось бы на них просто выживать. Поэтому и принял решение, что оставаться нет смысла. Хотя проблем по части готовности никаких не было – я был на требуемом уровне и со всем справлялся", - сказал Авагимян.

Напомним, что Артур Авагимян является воспитанником академии донецкого "Шахтера". Стажировался в "Бордо", а также выступал за армянский "Алашкерт" и юношескую сборную Украины.

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В статье: Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:54
беги АРА с ЧО-ДК2 --опозоришь своё имя --спасибо за игры в 1 лиге
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Nilson (Одесса)
19.11.2021 в 20:10
Какая ему европа. Ужасно играет, даже сейчас в матче с динамо помойная игра с его стороны, море потерь, море неточных пасов, и не правильных действий. Удачные игры в упл по пальцам можно посчитать.
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