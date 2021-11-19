Вышли даже Кулач и Антюх. Динамо в матче с Черноморцем бережет силы на Баварию

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ встречается с Динамо .

Одесситы горят во втором тайме 1:5, и это при том что Луческу выставил смешанный состав.

В основе Динамо вышли Шепелев, Витиньо, Цыганков, Шкурин

А на замену во втором тайме вышел Кулач, для которого это только второй матч за киевлян.

Правда, тут нужно отметить, что Владислав довольно долго не играл из-за проблем со здоровьем (COVID и проблемы с сердцем).

Также во втором тайме у киевлян вышел и Денис Антюх.