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Вышли даже Кулач и Антюх. Динамо в матче с Черноморцем бережет силы на Баварию
Игра в одну калитку
Фото: ФК Динамо Киев
Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ встречается с
Одесситы горят во втором тайме 1:5, и это при том что Луческу выставил смешанный состав.
В основе Динамо вышли Шепелев, Витиньо, Цыганков, Шкурин
А на замену во втором тайме вышел Кулач, для которого это только второй матч за киевлян.
Правда, тут нужно отметить, что Владислав довольно долго не играл из-за проблем со здоровьем (COVID и проблемы с сердцем).
Также во втором тайме у киевлян вышел и Денис Антюх.
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