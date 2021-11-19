  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вышли даже Кулач и Антюх. Динамо в матче с Черноморцем бережет силы на Баварию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вышли даже Кулач и Антюх. Динамо в матче с Черноморцем бережет силы на Баварию

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Игра в одну калитку

Вышли даже Кулач и Антюх. Динамо в матче с Черноморцем бережет силы на Баварию

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Одесский Черноморец в Киеве в матче 15-го тура УПЛ встречается с Динамо.

Одесситы горят во втором тайме 1:5, и это при том что Луческу выставил смешанный состав.

В основе Динамо вышли Шепелев, Витиньо, Цыганков, Шкурин

А на замену во втором тайме вышел Кулач, для которого это только второй матч за киевлян.

Правда, тут нужно отметить, что Владислав довольно долго не играл из-за проблем со здоровьем (COVID и проблемы с сердцем).

Также во втором тайме у киевлян вышел и Денис Антюх.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:50
Мирча скажет что после такой тяжёлой игры с ЧО-ДК2 проиграли в ЛЧ --потратили все силы хорошая отмазка
Ответить
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
19.11.2021 в 21:42
Какие силы?!С Баварией побегают за мячем,получат 3 и больше и Мирча скажет что приобрели опыт
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
19.11.2021 в 21:23
На какую нахрен Баварию? Там нет шансов, их просто ноль.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...