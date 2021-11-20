Десна – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Десна" и "Колос" за последнее время совершили резкий прогресс и приучили болельщиков к борьбе за еврокубки. Однако текущий сезон для обоих коллективов складывается не лучшим образом. Обе команды в кризисе, поэтому их очный поединок вызывает особый интерес.

Сможет ли "Десна" сыграть с такой же рациональностью, как против "Львова" в предыдущем туре? Как "Колос" будет работать с временным тренером? На эти и многие другие вопросы ответы получим в воскресенье, 21-го ноября, начиная с 19:30.

Матч в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете прямую трансляцию из Чернигова можно найти на платформе Oll.tv. Для тех, кто не сможет следить за видеоэфиром, UA-Футбол предлагает текстовый онлайн поединка. Переходите в матч-центр и не упустите ни одного важного события >>>