Стаменкович: Не могу понять, почему игроки Шахтера не соблюдали фэйр-плей

Защитник ФК "Рух" Милош Стаменкович дал комментариц после поражения от "Шахтера" во вчерашнем матче (0:2):

"Как и прогнозировали, матч для нас был очень трудным. Мы фактически весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, что еще договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль.

Играть нам было бы легче. Но все ребята сегодня молодцы, ведь отработали на максимум. Не забывайте, что "Шахтер" – это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы получить положительный результат.

Не могу понять игроков "Шахтера", почему они не соблюдали правила фэйр-плей и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, чтобы мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. "Шахтер" должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда", – сказал Стаменкович.