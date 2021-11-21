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Стаменкович: Не могу понять, почему игроки Шахтера не соблюдали фэйр-плей

Премьер-лига
(4 голосов)

Защитник разочарован вчерашним матчем

Стаменкович: Не могу понять, почему игроки Шахтера не соблюдали фэйр-плей

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник ФК "Рух" Милош Стаменкович дал комментариц после поражения от "Шахтера" во вчерашнем матче (0:2):

"Как и прогнозировали, матч для нас был очень трудным. Мы фактически весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, что еще договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль.

Играть нам было бы легче. Но все ребята сегодня молодцы, ведь отработали на максимум. Не забывайте, что "Шахтер" – это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы получить положительный результат.

Не могу понять игроков "Шахтера", почему они не соблюдали правила фэйр-плей и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, чтобы мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. "Шахтер" должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда", – сказал Стаменкович.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Милош Стаменкович
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Источник:
Сайт ФК "Рух"

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Комментарии (17)
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таврия19752009 (симферополь)
21.11.2021 в 19:08
А почему Рух не играл в футбол?)
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
21.11.2021 в 19:08
Ржаві ніколи не виконувала правил фейр-плейр !
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.11.2021 в 18:35
Почему день, почему солнца тень?......
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+3
-3
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uа-football-2021 (Київ)
21.11.2021 в 18:33
Стаменкович, радій що грав не з Динамо. Ті намалювали би комп'ютерний гол і будь здоровий
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+5
-4
Algrab (Костопiль)
21.11.2021 в 18:33
Тому що для них поняття " фейр- плейр" не існує...
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+6
-3
momuaua (Киев)
21.11.2021 в 18:07
давно ясно что шлюхтер это гамнюкиони не знают что такое фейрплей не только в эпизодах когда соперник лежит на газоне, но и подло ведут борьбу за мячбьют локтями и ладонями сопернику в лицо изподтишка, а гнилые подсудки прячут глаза в траву в эти моментыеще и тренера взяли гнилого и хамского
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+7
-6
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таврия19752009 (симферополь)
21.11.2021 в 19:09
Щас прям Гармаша и Сидорчука описал
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0
0
kalan-86 (Анкара)
21.11.2021 в 17:59
Команда-это отражение тренера. А здесь, к сожалению, нечему удивляться.
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+8
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.11.2021 в 18:39
Не тренера, а власника. Тренер, гравці і вся адміністрація - це все похідне від власника.
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+3
-2
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таврия19752009 (симферополь)
21.11.2021 в 17:54
Тянут время и говорят про фейр плей
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+5
-10
Algrab (Костопiль)
21.11.2021 в 18:22
п н х, крисянин...
Ответить
+2
-6
alexfc (Киев)
21.11.2021 в 17:43
тут завжди згадую матч Шахтар-Барселона. Десь в році так 2012 му. Тоді гравці Шахтаря теж питали, чому Барселона не дортимувалась феер-плей.
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+5
-6
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
21.11.2021 в 17:41
Бо це Шахтар.Навчені так змаленьку.
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+14
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
21.11.2021 в 17:36
Чтобы соблюдать фейр-плей надо быть великой а не большой...
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+11
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
21.11.2021 в 17:34
Шахтер всегда был и будет командой с го...цом , а выставляют себе как команда великих духовных футбольных принципов !! ( вспомним Нордшеланд - Шахтер)
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+12
-9
timo87 (Донецк)
21.11.2021 в 17:32
Лучше пойми, почему вы играли в антифутбол 83 минуты и всю вторую половину тайма валялись при первой возможности, а потом после пропущенного гола обрели силы и даже голевой момент создать смогли.
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+8
-13
oda1979 (Запорожье)
21.11.2021 в 17:50
А что такое антифутбол?
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+11
-5


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