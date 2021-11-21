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Стаменкович: Не могу понять, почему игроки Шахтера не соблюдали фэйр-плей
Защитник разочарован вчерашним матчем
Фото: ФК Рух
Защитник ФК "Рух" Милош Стаменкович дал комментариц после поражения от "Шахтера" во вчерашнем матче (0:2):
"Как и прогнозировали, матч для нас был очень трудным. Мы фактически весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, что еще договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль.
Играть нам было бы легче. Но все ребята сегодня молодцы, ведь отработали на максимум. Не забывайте, что "Шахтер" – это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы получить положительный результат.
Не могу понять игроков "Шахтера", почему они не соблюдали правила фэйр-плей и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, чтобы мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. "Шахтер" должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда", – сказал Стаменкович.
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