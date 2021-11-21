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Максимов: Раньше Ворскла была рабочей командой. Сейчас немного появился ум

Премьер-лига
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Наставник полтавчан подвел итоги погрома "моряков"

Максимов: Раньше Ворскла была рабочей командой. Сейчас немного появился ум

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал разгромную победу над "Мариуполем" в матче 15-го тура УПЛ.

"Раньше "Ворскла" была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.

Тилль – игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.

Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда", – рассказал коуч полтавчан.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
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