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Максимов: Раньше Ворскла была рабочей командой. Сейчас немного появился ум
Наставник полтавчан подвел итоги погрома "моряков"
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
"Раньше "Ворскла" была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.
Тилль – игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.
Но видите, мы хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда", – рассказал коуч полтавчан.
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