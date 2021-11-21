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Ворскла - ФК Мариуполь 5:1. Обзор матча и видео голов

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(1 голосов)

Погром в исполнении подопечных Максимова

Ворскла - ФК Мариуполь 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" дома уничтожила "Мариуполь" со счетом 5:1. Начало разгрома положил полузащитник хозяев Оливье Тилль, дважды отметившись дублем в течении 6 минут. После этого тура подопечные Юрия Максимова имеют в своем активе 31 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице. В свою очередь у команды Остапа Маркевича 7 баллов и последняя позиция.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
Ворскла - ФК Мариуполь 5:1
Голы: Оливье Тилль 16, Оливье Тилль 22, Иван Пешич 66, Йоонас Тамм 79 - Дмитрий Топалов 61

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
21.11.2021 в 20:13
Ох и начудил сегодня кипер Марика - на год вперед
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