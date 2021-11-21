Ворскла - ФК Мариуполь 5:1. Обзор матча и видео голов
Погром в исполнении подопечных Максимова
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
В матче 15-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" дома уничтожила "Мариуполь" со счетом 5:1. Начало разгрома положил полузащитник хозяев Оливье Тилль, дважды отметившись дублем в течении 6 минут. После этого тура подопечные Юрия Максимова имеют в своем активе 31 очко и занимают 3-е место в турнирной таблице. В свою очередь у команды Остапа Маркевича 7 баллов и последняя позиция.
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)
Ассистенты: Петр Котубей (Ужгород), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
Голы: Оливье Тилль 16, Оливье Тилль 22, Иван Пешич 66, Йоонас Тамм 79 - Дмитрий Топалов 61
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