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Дулуб - об Альваро: Ни один футболист не может быть выше команды
26-летний бразилец не попал в заявку на матч с "Зарей"
Фото: FootBoom / Автор - Михаил Козелко
Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал отсутствие в заявке бразильского полузащитника Альваро на матч с "Зарей" (2:1).
"В любой команде ни один футболист не может быть выше команды. Я сказал это игрокам в преддверии матча. Если игрок противопоставит себя команде, ему не место в этой команде.
На мой взгляд, лучше делать акцент на местных исполнителей, которые будут соревноваться за эмблему клуба, которые будут отдаваться игре. Будущее все покажет", – сказал Дулуб.
Альваро выступает за "Львов" с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл 13 матчей за львовян во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
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