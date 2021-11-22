Дулуб - об Альваро: Ни один футболист не может быть выше команды

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал отсутствие в заявке бразильского полузащитника Альваро на матч с "Зарей" (2:1).

"В любой команде ни один футболист не может быть выше команды. Я сказал это игрокам в преддверии матча. Если игрок противопоставит себя команде, ему не место в этой команде.

На мой взгляд, лучше делать акцент на местных исполнителей, которые будут соревноваться за эмблему клуба, которые будут отдаваться игре. Будущее все покажет", – сказал Дулуб.