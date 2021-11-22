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Дулуб - об Альваро: Ни один футболист не может быть выше команды

Премьер-лига
(1 голосов)

26-летний бразилец не попал в заявку на матч с "Зарей"

Дулуб - об Альваро: Ни один футболист не может быть выше команды

Фото: FootBoom / Автор - Михаил Козелко

Новина українською

Главный тренер "Львова" Олег Дулуб прокомментировал отсутствие в заявке бразильского полузащитника Альваро на матч с "Зарей" (2:1).

"В любой команде ни один футболист не может быть выше команды. Я сказал это игрокам в преддверии матча. Если игрок противопоставит себя команде, ему не место в этой команде.

На мой взгляд, лучше делать акцент на местных исполнителей, которые будут соревноваться за эмблему клуба, которые будут отдаваться игре. Будущее все покажет", – сказал Дулуб.

Альваро выступает за "Львов" с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний бразилец сыграл 13 матчей за львовян во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб Альваро
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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karpatoman (Львів)
22.11.2021 в 11:49
А що сталось?
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
22.11.2021 в 12:06
шото типа Селезня в Колосе...
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0
0


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