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Микицей: Чтобы выйти из этой ситуации, Мариуполю нужно время

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь продолжает катиться вниз

Микицей: Чтобы выйти из этой ситуации, Мариуполю нужно время

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Станислав Микицей высказался после разгромного поражения от "Ворсклы" (1:5).

— "Мариуполь" в этом сезоне тонет в море критики. Это сильно давит в психологическом плане на команду?

— Я думаю, что в определенной степени влияет. У нас молодая команда. На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики. На более опытных футболистов это, безусловно, тоже влияет.

— Сегодня "Мариуполь" имел достаточно голевых шансов. Но забил всего один гол. Сколько времени еще надо команде для того, чтобы улучшить реализацию?

— Сложно сказать. Думаю, ответа на этот вопрос ни у кого нет. Реализация – это, прежде всего, мастерство.

— В перерыве команда от Остапа Маркевича сильно получила на орехи?

— Нет. Главный тренер разобрал первый тайм, внес коррективы в игру, поддержал нас. На второй тайм выходили с желанием отыграться.

— Что нужно изменить в команде для того, чтобы выйти из этой ситуации?

— Не знаю… Наверное, время.

— Удаление Петермана сильно психологически повлияло на команду?

— Я бы не сказал. Сразу после удаления мы один мяч отыграли и вроде почувствовали, что сможем отыграться. Но "Ворскла" за счет опыта и мастерства изменила игру, и забила нам еще три гола.

— Почему все-таки "Мариуполь" сегодня крупно проиграл?

— Наверное, удаление повлияло. Плюс "Ворскла" мастеровитее и более опытная команда.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Станислав Микицей
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
22.11.2021 в 18:39
Я давно считаю что фармы должны играть не в одной Лиге с их спонсорами..А число арендованных не должно превышать 3-4 игрока..Мне жаль одесситов и Мариуполь ,но без своих игроков Вам у УПЛ делать нечего..Чем вы лучше Николаева или Херсона..Давно нужно было создать свою фут.школу (как в Днепре ) а не расчитывать на дядю из Киева.. Нужен спонсор..Создайте свое акц. обшество и сбростесь..Время перемен давно уже вышло..
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