Микицей: Чтобы выйти из этой ситуации, Мариуполю нужно время

Защитник "Мариуполя" Станислав Микицей высказался после разгромного поражения от "Ворсклы" (1:5) .

— "Мариуполь" в этом сезоне тонет в море критики. Это сильно давит в психологическом плане на команду?

— Я думаю, что в определенной степени влияет. У нас молодая команда. На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики. На более опытных футболистов это, безусловно, тоже влияет.

— Сегодня "Мариуполь" имел достаточно голевых шансов. Но забил всего один гол. Сколько времени еще надо команде для того, чтобы улучшить реализацию?

— Сложно сказать. Думаю, ответа на этот вопрос ни у кого нет. Реализация – это, прежде всего, мастерство.

— В перерыве команда от Остапа Маркевича сильно получила на орехи?

— Нет. Главный тренер разобрал первый тайм, внес коррективы в игру, поддержал нас. На второй тайм выходили с желанием отыграться.

— Что нужно изменить в команде для того, чтобы выйти из этой ситуации?

— Не знаю… Наверное, время.

— Удаление Петермана сильно психологически повлияло на команду?

— Я бы не сказал. Сразу после удаления мы один мяч отыграли и вроде почувствовали, что сможем отыграться. Но "Ворскла" за счет опыта и мастерства изменила игру, и забила нам еще три гола.

— Почему все-таки "Мариуполь" сегодня крупно проиграл?

— Наверное, удаление повлияло. Плюс "Ворскла" мастеровитее и более опытная команда.