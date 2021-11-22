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Микицей: Чтобы выйти из этой ситуации, Мариуполю нужно время
Мариуполь продолжает катиться вниз
fcmariupol.com
Защитник "Мариуполя" Станислав Микицей высказался после
— "Мариуполь" в этом сезоне тонет в море критики. Это сильно давит в психологическом плане на команду?
— Я думаю, что в определенной степени влияет. У нас молодая команда. На молодых ребят сильно влияет, когда слишком много критики. На более опытных футболистов это, безусловно, тоже влияет.
— Сегодня "Мариуполь" имел достаточно голевых шансов. Но забил всего один гол. Сколько времени еще надо команде для того, чтобы улучшить реализацию?
— Сложно сказать. Думаю, ответа на этот вопрос ни у кого нет. Реализация – это, прежде всего, мастерство.
— В перерыве команда от Остапа Маркевича сильно получила на орехи?
— Нет. Главный тренер разобрал первый тайм, внес коррективы в игру, поддержал нас. На второй тайм выходили с желанием отыграться.
— Что нужно изменить в команде для того, чтобы выйти из этой ситуации?
— Не знаю… Наверное, время.
— Удаление Петермана сильно психологически повлияло на команду?
— Я бы не сказал. Сразу после удаления мы один мяч отыграли и вроде почувствовали, что сможем отыграться. Но "Ворскла" за счет опыта и мастерства изменила игру, и забила нам еще три гола.
— Почему все-таки "Мариуполь" сегодня крупно проиграл?
— Наверное, удаление повлияло. Плюс "Ворскла" мастеровитее и более опытная команда.
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