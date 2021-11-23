Шахтер интересуется итальянским защитником из чемпионата Нидерландов - СМИ

"Шахтер" заинтересован в услугах левого защитника голландского "Хераклес" Джакомо Куальяты. Об этом сообщает в своем Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Также 21-летним итальянцем интересуются клубы Ла Лиги и Бундеслиги.

В текущем сезоне Джакомо провел 10 матчей в Эредивизи и отметился одной результативной передачей. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 гола, а Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.