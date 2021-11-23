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Шахтер интересуется итальянским защитником из чемпионата Нидерландов - СМИ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

21-летний игрок может оказаться в чемпионате Украины

Шахтер интересуется итальянским защитником из чемпионата Нидерландов - СМИ

Фото: transfermarkt.com

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в услугах левого защитника голландского "Хераклес" Джакомо Куальяты. Об этом сообщает в своем Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.

Также 21-летним итальянцем интересуются клубы Ла Лиги и Бундеслиги.

В текущем сезоне Джакомо провел 10 матчей в Эредивизи и отметился одной результативной передачей. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 гола, а Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Хераклес (Алмело)
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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
23.11.2021 в 12:15
Фейк. Их только бибизяны интересуют
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-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
23.11.2021 в 12:15
не может быть! У Шахтера вектор развития основан на бразильцев. тем более в защиту ШД нужен опытный игрок. Кривцов, Матвиенко, Витао - татотакэ...
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+1
0


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