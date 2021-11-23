Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер интересуется итальянским защитником из чемпионата Нидерландов - СМИ
21-летний игрок может оказаться в чемпионате Украины
Фото: transfermarkt.com
"Шахтер" заинтересован в услугах левого защитника голландского "Хераклес" Джакомо Куальяты. Об этом сообщает в своем Twitter журналист Джанлуиджи Лонгари.
Также 21-летним итальянцем интересуются клубы Ла Лиги и Бундеслиги.
В текущем сезоне Джакомо провел 10 матчей в Эредивизи и отметился одной результативной передачей. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 гола, а Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.
Tra i giocatori italiani più apprezzati all’estero c’è il terzino dell’#Heracles Giacomo #Quagliata classe 2000. Per lui sondaggi da #Liga Spagnola, #Bundesliga e dallo #Shakhtar. @tvdellosport— Gianluigi Longari (@Glongari) November 22, 2021
Популярное сейчас
- Ультрас вели охоту. Врач сообщил, что Диего Марадона был похоронен без сердца
- Моуриньо сдержал обещание и подарил кроссовки герою матча с Дженоа
- Победа Вереса, заявка Шахтера, потери Баварии. Главные новости за 22 ноября
- Ворскла поднимается на третью строчку, Колос - на десятую. Таблица УПЛ 2021/22
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО