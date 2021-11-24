Де Дзерби: Показалось, что 300-й матч в качестве тренера нужно отпраздновать красной

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с "Интером" в ЛЧ и прокомментировал свое удаление в матче УПЛ с "Рухом" (2:0).

По его словам, таким образом он отпраздновал свой 300-й матч в качестве тренера.

"Ничего особенного в матче с "Рухом" не случилось. За пять сезонов в качества тренера Серии А меня ни разу не удаляли с поля. Матч с "Рухом" стал для меня 300-м в качестве тренера, и поэтому мне показалось, что правильно будет отпраздновать это событие именно так. Да, именно красной карточкой.