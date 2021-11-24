Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Де Дзерби: Показалось, что 300-й матч в качестве тренера нужно отпраздновать красной
Наставник "горняков" с иронией воспринял свое удаление в матче УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с "Интером" в ЛЧ и прокомментировал свое удаление в матче УПЛ с "Рухом" (2:0).
По его словам, таким образом он отпраздновал свой 300-й матч в качестве тренера.
"Ничего особенного в матче с "Рухом" не случилось. За пять сезонов в качества тренера Серии А меня ни разу не удаляли с поля. Матч с "Рухом" стал для меня 300-м в качестве тренера, и поэтому мне показалось, что правильно будет отпраздновать это событие именно так. Да, именно красной карточкой.
В УПЛ мы должны побеждать в каждом матче. Например, ничья с "Минаем" создает нам много проблем. В чемпионате для нас нет ничего нового. В Лиге чемпионов – также. Единственное – уровень соперника очень высокий.
"Интер" – очень мощная команда. Будем ли мы менять свой стиль? Думаю, ответ вы знаете. Стиль – это манера, в которой мы хотим играть. Это правила, по которым я хочу, чтобы работали мои футболисты.
Еще работая в Италии я видел, как играет "Шахтер". Отметил, что есть много футболистов, которые играют смело. Мои команды играли всегда. Стиль – это то, что нельзя резко поменять. Это то, каким я вижу футбол", - сказал Де Дзерби.
Популярное сейчас
- Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
- Тюрьма, но условно. Стало известно, какое наказание получит Бензема за дело о шантаже Вальбуэна
- Малиновский - лучший игрок в составе Аталанты в матче против Янг Бойз
- Ворскла поднимается на третью строчку, Колос - на десятую. Таблица УПЛ 2021/22
- Куражился, как мог: сербский бомбардир затроллил Роналду банкой кока-колы
- Как живет и сколько зарабатывает Шевченко в Италии - ВИДЕО