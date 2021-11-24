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Де Дзерби: Показалось, что 300-й матч в качестве тренера нужно отпраздновать красной

Премьер-лига
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Наставник "горняков" с иронией воспринял свое удаление в матче УПЛ

Де Дзерби: Показалось, что 300-й матч в качестве тренера нужно отпраздновать красной

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от матча с "Интером" в ЛЧ и прокомментировал свое удаление в матче УПЛ с "Рухом" (2:0).

По его словам, таким образом он отпраздновал свой 300-й матч в качестве тренера.

"Ничего особенного в матче с "Рухом" не случилось. За пять сезонов в качества тренера Серии А меня ни разу не удаляли с поля. Матч с "Рухом" стал для меня 300-м в качестве тренера, и поэтому мне показалось, что правильно будет отпраздновать это событие именно так. Да, именно красной карточкой.

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В УПЛ мы должны побеждать в каждом матче. Например, ничья с "Минаем" создает нам много проблем. В чемпионате для нас нет ничего нового. В Лиге чемпионов – также. Единственное – уровень соперника очень высокий.

"Интер" – очень мощная команда. Будем ли мы менять свой стиль? Думаю, ответ вы знаете. Стиль – это манера, в которой мы хотим играть. Это правила, по которым я хочу, чтобы работали мои футболисты.

Еще работая в Италии я видел, как играет "Шахтер". Отметил, что есть много футболистов, которые играют смело. Мои команды играли всегда. Стиль – это то, что нельзя резко поменять. Это то, каким я вижу футбол", - сказал Де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Источник:
SportArena

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