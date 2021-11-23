Трубин: С Интером постараемся показать свой максимум, у нас еще есть шансы пройти дальше

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

– Поделись ожиданиями от поединка с "Интером".

– Лига чемпионов – турнир, в котором все хотят сыграть, но участвуют в нем только лучшие команды мира, потому ожидания высоки. Понимаем, что предстоит матч с хорошей командой, но мы знаем собственные сильные качества. Завтра постараемся показать свой максимум, так как у нас еще есть шансы пройти дальше.

– Насколько команда готова к встрече с итальянцами?

– Матч покажет, насколько мы готовы. Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе – большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем.