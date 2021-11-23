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Трубин: С Интером постараемся показать свой максимум, у нас еще есть шансы пройти дальше

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В среду горняки сразятся с Интером

Трубин: С Интером постараемся показать свой максимум, у нас еще есть шансы пройти дальше

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

– Поделись ожиданиями от поединка с "Интером".

– Лига чемпионов – турнир, в котором все хотят сыграть, но участвуют в нем только лучшие команды мира, потому ожидания высоки. Понимаем, что предстоит матч с хорошей командой, но мы знаем собственные сильные качества. Завтра постараемся показать свой максимум, так как у нас еще есть шансы пройти дальше.

– Насколько команда готова к встрече с итальянцами?

– Матч покажет, насколько мы готовы. Главное, чтобы все были готовы ментально. Демонстрировать свои лучшие качества при полном стадионе – большая ответственность, и как сможем с ней справиться, так и сыграем.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
23.11.2021 в 20:28
С Черноморцев покажете свой максимум.
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