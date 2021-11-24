"Ждем, что поднимутся Металлист и Кривбасс" - Езерский надеется на обострение конкуренции в УПЛ

Экс-защитник "Динамо" и " Шахтера " Владимир Езерский прокомментировал выступление киевского и донецкого клубов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Шахтер" и "Динамо" показали неплохие матчи – это факт. Давайте смотреть реально. Уровень чемпионата Украины не тот, что был хотя бы несколько лет назад. Уровень соперников не тот. Мы увеличили число участников УПЛ, в последние два года зашли команды, которые еще сыроваты для этого турнира. Нужно некоторое время. Мы видим, какие бюджеты клубов, какие вливание, какие игроки. Конечно, нам тяжело конкурировать в ЛЧ.

Будет конкурентный чемпионат, будет больше средних хороших команд, тогда будут развиваться и наши гранды. Ждем, что поднимутся "Металлист" и "Кривбасс", которые декларировали, что сразу будут ставить задачу попасть в ЛЕ и ЛЧ.

А сейчас для "Динамо" и "Шахтера" много проходных матчей в УПЛ. Когда были две шестерки, график был более насыщенным, "Динамо" и "Шахтер" чаще играли между собой и против таких команд как "Заря", "Ворскла", "Александрия". Это улучшало уровень", – сказал Езерский.