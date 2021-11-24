  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Ждем, что поднимутся Металлист и Кривбасс" - Езерский надеется на обострение конкуренции в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ждем, что поднимутся Металлист и Кривбасс" - Езерский надеется на обострение конкуренции в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Чтобы было больше конкуренции Шахтеру и Динамо

"Ждем, что поднимутся Металлист и Кривбасс" - Езерский надеется на обострение конкуренции в УПЛ

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" и "Шахтера" Владимир Езерский прокомментировал выступление киевского и донецкого клубов в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

"Шахтер" и "Динамо" показали неплохие матчи – это факт. Давайте смотреть реально. Уровень чемпионата Украины не тот, что был хотя бы несколько лет назад. Уровень соперников не тот. Мы увеличили число участников УПЛ, в последние два года зашли команды, которые еще сыроваты для этого турнира. Нужно некоторое время. Мы видим, какие бюджеты клубов, какие вливание, какие игроки. Конечно, нам тяжело конкурировать в ЛЧ.

Будет конкурентный чемпионат, будет больше средних хороших команд, тогда будут развиваться и наши гранды. Ждем, что поднимутся "Металлист" и "Кривбасс", которые декларировали, что сразу будут ставить задачу попасть в ЛЕ и ЛЧ.

А сейчас для "Динамо" и "Шахтера" много проходных матчей в УПЛ. Когда были две шестерки, график был более насыщенным, "Динамо" и "Шахтер" чаще играли между собой и против таких команд как "Заря", "Ворскла", "Александрия". Это улучшало уровень", – сказал Езерский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Езерский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
24.11.2021 в 18:48
Кривбасс и в золотые годы какой-то конкуренции лидерам не давал. А сейчас с чего бы? Возможности явно ниже чем у Днепра и Металлиста. А через 2 года, когда сменится (обязательно) президент страны, возможности и того поубавятся
Ответить
0
0
andy1973 (Рівне)
24.11.2021 в 18:24
У нас без олигархов нельзя сделать конкуренцию. Ну, с "Металл" плюс "истом" понятно, - там Ярославский. А под кем "Кривбасс"? Под Юзиком? Или под офисом преЗЕдента?
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...