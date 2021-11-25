Севилья интересуется украинским полузащитником Шахтера - источник

"Севилья" следит за прогрессом полузащитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб ищет усиление атаки и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов.