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Севилья интересуется украинским полузащитником Шахтера - источник
20-летний украинец привлек внимание европейского клуба
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Севилья" следит за прогрессом полузащитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский клуб ищет усиление атаки и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.
В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.
Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов.
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