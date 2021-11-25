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Севилья интересуется украинским полузащитником Шахтера - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

20-летний украинец привлек внимание европейского клуба

Севилья интересуется украинским полузащитником Шахтера - источник

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Севилья" следит за прогрессом полузащитника "Шахтера" и молодежной сборной Украины Михаила Мудрика. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский клуб ищет усиление атаки и в потенциальном трансфере украинца заинтересован спортивный директор "красно-белых" Рамон Мончи.

В нынешнем сезоне Мудрик провел 15 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и выполнил 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.

Отметим, что "Севилья" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе клуба 28 зачетных пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Севилья Михаил Мудрик
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Источник:
Fichajes.net

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Комментарии (2)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.11.2021 в 14:25
главное шоб Миха прогрессировал, а не становился таким же шутником и балагуром, как бывший севилец Коноплянка, вон он там, на фото, балагурит как раз
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FC Energy (Новая Каховка)
25.11.2021 в 14:22
Рано ему, ещё в Шахтере не закрепился, а тут агрессивная сфера, может потухнуть. P.S. Коноплянка на фоне - иронично
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