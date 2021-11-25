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Капитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19
Матч 16-го тура УПЛ состоится 27 ноября
Фото: ФК Десна
27 ноября черниговская "Десна" проведет в Одессе поединок 16-го тура чемпионата УПЛ против "Черноморца".
По данным источника, в противостоянии с одесситами не сможет команде Александра Рябоконя помочь полузащитник Егор Картушов. Капитан "северян" сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.
Последними приступили к занятиям в общей группе Роман Мысак и Владислав Калитвинцев, который даже был в заявке в матче 15 тура - с "Колосом".
Напомним, что "Десна" занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.
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