  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Матч 16-го тура УПЛ состоится 27 ноября

Капитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19

Фото: ФК Десна

Новина українською

27 ноября черниговская "Десна" проведет в Одессе поединок 16-го тура чемпионата УПЛ против "Черноморца".

По данным источника, в противостоянии с одесситами не сможет команде Александра Рябоконя помочь полузащитник Егор Картушов. Капитан "северян" сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Последними приступили к занятиям в общей группе Роман Мысак и Владислав Калитвинцев, который даже был в заявке в матче 15 тура - с "Колосом".

Напомним, что "Десна" занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Егор Картушов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...