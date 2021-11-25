Капитан Десны не сыграет с Черноморцем из-за COVID-19

27 ноября черниговская "Десна" проведет в Одессе поединок 16-го тура чемпионата УПЛ против "Черноморца".

По данным источника, в противостоянии с одесситами не сможет команде Александра Рябоконя помочь полузащитник Егор Картушов. Капитан "северян" сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.

Последними приступили к занятиям в общей группе Роман Мысак и Владислав Калитвинцев, который даже был в заявке в матче 15 тура - с "Колосом".

Напомним, что "Десна" занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 21 очко.