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Вице-президент Мариуполя: Сегодня имело место откровенное убийство духа футбола

Премьер-лига
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(1 голосов)

Судья действительно принял спорное решение

Вице-президент Мариуполя: Сегодня имело место откровенное убийство духа футбола

fcmariupol.com

Новина українською

Вице-президент Мариуполя клуба Андрей Санин прокомментировал спорное судейское решение в матче 16-го тура УПЛ с Львовом (0:1).

Напомним, что в самой концовке первого тайма судья матча Дердо отправил команды в раздевалку, когда Мариуполь подавал стандарт, после чего Мампасси (после свистка) забил гол.

"Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, который сейчас вступает в свои владения. Прошу обратить внимание на ситуацию в украинском футболе, потому что на мой взгляд сегодня имело место откровенное убийство духа футбола.

Посмотрите в Европу. Там дают доигрывать события, стандарты и прочее. Всегда до последнего момента дают доигрывать, до последнего касания. У нас же идет розыгрыш стандарта, удар нашего игрока и в этот момент судья свистит.

Иначе, как назвать это убийством игры, духа игры я не могу. Поэтому я считаю, что сегодня победу увезут не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.

Все-таки я хочу сказать на всю страну, что я горжусь нашими ребятами. Они молодцы, они отлично бились, они умнички, а победы придут, даже несмотря на все противодействия людей в черном. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время все-таки изменится", – сказал Санин в эфире ТК Футбол.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Андрей Санин
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Источник:
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
26.11.2021 в 23:44
Ну это еще тот судья... широко известный 3,2,1
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Serega1111 (Киев)
26.11.2021 в 23:27
Нынешняя мариупольская команда сама по себе убивает "дух футбола". Как и одесская. По поводу эпизода - имхо, свисток прозвучал рано, надо доигрывать такие ситуации до конца
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0
0
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Кююмалайнен (Київ)
26.11.2021 в 23:14
А когда в обоих таймах прервали выходы динамовцев на ваши ворота, откровенное убийство духа футбола не имело место?
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+2
-2
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Siren05 (Мариуполь)
26.11.2021 в 23:30
Сравни, идёт наша атака в ШТРАФНОЙ СОПЕРНИКА и прерывается игра свистком судьи за 1 сек до удара по воротам или команда выбегает в атаку ( пусть и перспективную ) от СВОЕЙ штрафной на СВОЕЙ половине поля!Как говорят в Одессе - две большие разницы...
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+1
0
karpatoman (Львів)
26.11.2021 в 22:53
Треба ввести чистий час. І не треба буде нічого додавати суддям, і не буде сенсу затягувати час футболістам. А по цій ситуації все зрозуміло: суддя додав 1- ну хвилину, яку і так вже переграли (затягнули).
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0
-2
Quizzz (Lviv)
26.11.2021 в 22:47
Пздж, свисток був до удару
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+3
-1


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