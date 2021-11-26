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Вице-президент Мариуполя: Сегодня имело место откровенное убийство духа футбола
Судья действительно принял спорное решение
fcmariupol.com
Вице-президент Мариуполя клуба Андрей Санин прокомментировал спорное судейское решение в матче 16-го тура УПЛ с Львовом (0:1).
Напомним, что в самой концовке первого тайма судья матча Дердо
"Хочу обратиться к новому куратору судейского корпуса, который сейчас вступает в свои владения. Прошу обратить внимание на ситуацию в украинском футболе, потому что на мой взгляд сегодня имело место откровенное убийство духа футбола.
Посмотрите в Европу. Там дают доигрывать события, стандарты и прочее. Всегда до последнего момента дают доигрывать, до последнего касания. У нас же идет розыгрыш стандарта, удар нашего игрока и в этот момент судья свистит.
Иначе, как назвать это убийством игры, духа игры я не могу. Поэтому я считаю, что сегодня победу увезут не наши гости из Львова, а бригада людей в черном.
Все-таки я хочу сказать на всю страну, что я горжусь нашими ребятами. Они молодцы, они отлично бились, они умнички, а победы придут, даже несмотря на все противодействия людей в черном. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время все-таки изменится", – сказал Санин в эфире ТК Футбол.
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