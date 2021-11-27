Луческу: Во втором тайме Минай действовал более агрессивно, мы даже запаниковали

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал выездную победу над "Минаем" в матче 16-го тура УПЛ.

– Мы взяли важные три очка, провели хороший первый тайм, доминировали во время него, по мере возможностей реализовали моменты, хотя немного ощущалась расслабленность. А вот во втором тайме соперник действовал более агрессивно, настойчивее, мы даже запаниковали. У наших ворот было 2-3 очень опасных момента. Было очень тяжело, сказывается тяжелый график, то, что мы играем в Лиге чемпионов. Мы уже немного устали.

– В середине второго тайма арбитр долго просматривал момент на видео и мог поставить пенальти в ваши ворота. Было нервно. Как вы пережили этот эпизод, что чувствовали и понимали, что происходит?

– Я стоял и ждал, когда судьи примут решение. К тому же до контакта и падения у игрока атакующей команды была рука. Я просто стоял и ждал.

- Несколько туров назад походил по эмоциям матч с "Мариуполем" 3:2. Вы после матча сказали, что ваши футболисты вели себя непрофессиональной А что было сегодня?

– На этот раз я сказал в перерыве, что соперник будет агрессивен, что нам будет тяжело и они будут рисковать. Так и вышло. Но я делаю скидку на то, что матч прошел после Лиги чемпионов. Надеюсь, ребята поймут, что нужно забивать свои моменты. Когда проходит время, а ты не забиваешь, то все усложняется. Сегодня мы это и увидели.