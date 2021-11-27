Минай - Динамо 0:2. Обзор матча и видео голов

В матче 16-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде уверенно обыграло "Минай". Счет в поединке уже на 12-й минуте открыл вингер "бело-синих" Виктор Цыганков, реализовав пенальти. А финальную точку в поединке под самый занавес игрового времени поставил полузащитник Николай Шапаренко. Команда Мирчи Луческу продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, а "Минай" занимает предпоследнее место.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Алексей Деревинский (Киев)

Ассистенты: Владимир Володин (Херсон), Дмитрий Запороженко (Запорожская область)

ФК Минай - Динамо 0:2

Гол: Виктор Цыганков 12 (пен.), Николай Шапаренко 90+6