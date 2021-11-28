Кучук: Игра против Металлиста 1925 была непростой с точки зрения психологии

Главный тренер львовского "Руха" Леонид Кучук прокомментировал победу над "Металлистом 1925" в матче 16-го тура УПЛ.

"Все эмоции остались на поле. С моей точки зрения – это была психологически непростая игра. Поражение в Киеве было психологически тяжелым для команды, поэтому сегодня было не так просто сыграть на хорошем уровне.

Тем более, что "Металлист 1925" – непростая команда: с быстрой линией атаки, делают много острых передач в штрафную, но в большинстве случаев мы с этим справились. Поэтому браво, команда.

Поднимать команду из нижней части турнирной таблицы – гораздо сложнее, чем бороться за первые места. Потому что это постоянное психологическое давление. Конечно, хотелось бы, чтобы эта победа дала нам толчок, но может произойти все что угодно – у кого-то травма, кто-то заболел.

У нас был период, когда 8-9 игроков обоймы болели. И научиться держаться на плаву в такой ситуации – это непросто. Поэтому я сказал ребятам: "Браво", – рассказал Кучук.