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Герой футбольного дня. Игорь Йовичевич

Премьер-лига
(4 голосов)

Тренер с правильной психологией

Герой футбольного дня. Игорь Йовичевич

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

История знает множество случаев, когда тренеры, имея под рукой качественных игроков, не справлялись с задачей построения качественной командной игры. Ведь футболистам всегда нужны идея и структура, иначе бы на футбольном поле мы видели воплощение в реальность басни о лебеде, щуке и раке.

За примером не нужно далеко ходить – "Днепр-1" на последнем месте закончил первую часть прошлогоднего чемпионата Украины. Хотя уже тогда команда была укомплектована для борьбы за зону еврокубков. Собственно, она и выстрелила после зимней паузы, но столько всего было потеряно в первой части, что полностью наверстать упущенное не удалось.

Но результат отошел на второй план на фоне прогресса тренера. Показательно, как изменился Игор Йовичевич. В начале своей каденции он беспомощно разводил руками, когда команда проигрывала даже аутсайдерам, а со временем хладнокровно (словно ожидал) реагирует на голы-шедевры и уверенные победы своих подопечных. Возмужал на глазах.

Герой футбольного дня. Игорь Йовичевич - изображение 1

В этом сезоне Йовичевич уже спрогрессировал от тренера, не умеющего противостоять грандам и равным себе (одно очко с командами из верхней части таблицы после первого круга), до грозы авторитетов (8:2 в сумме против "Александрии" и "Ворсклы"). Матч против команд Юрия Максимова вообще получился уникальным. Там "Днепр-1" наработал на 3,3 xG, нанес по воротам соперника 25 ударов, выполнил девять ключевых передач, провел 72 атаки.

Однако важны не только статистические показатели, но психология. "Днепр-1" забил гол уже на десятой секунде, а остановилась команда только за десять минут до финального свистка, когда в сетке ворот соперника побывало уже пять мячей. Нетипичное поведение для представителей "серой массы" чемпионата, которые обычно во главу угла ставят прагматизм и рациональность, сохраняя то, что есть, и не пытаясь заполучить что-то большее.

Но, может быть, в этом и секрет? Может, "Днепр-1" как раз и не является "серой массой"? Победа над "Ворсклой" очень поразила и теперь именно об этой команде можно говорить как о главном претенденте на третье место таблицы.

Герой футбольного дня. Игорь Йовичевич - изображение 2

Главное, чтобы Йовичевич и дальше не прекращал прогрессировать. Потолка еще точно не достиг.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (3)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
29.11.2021 в 12:14
Потолка он достиг. Этот матч скорее приятное исключение. Гол на 10 секунде поломал всю игру Ворсклы, так и не смогли оправится.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.11.2021 в 11:34
Влітку якщо не підсилять реально 2-3 позиції, то в євврокубках будуть пролетаріями як Колос та Ворскла.
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+1
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balamyt (Boston)
29.11.2021 в 13:02
Усиление понадобится уже Зимой ..т.к. если Днепр1 выйдет на 3 или 4 место , уже Летом начнутся игры в ЕК..
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