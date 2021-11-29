Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой футбольного дня. Игорь Йовичевич
Тренер с правильной психологией
фото - Олександр Приходько
История знает множество случаев, когда тренеры, имея под рукой качественных игроков, не справлялись с задачей построения качественной командной игры. Ведь футболистам всегда нужны идея и структура, иначе бы на футбольном поле мы видели воплощение в реальность басни о лебеде, щуке и раке.
За примером не нужно далеко ходить – "Днепр-1" на последнем месте закончил первую часть прошлогоднего чемпионата Украины. Хотя уже тогда команда была укомплектована для борьбы за зону еврокубков. Собственно, она и выстрелила после зимней паузы, но столько всего было потеряно в первой части, что полностью наверстать упущенное не удалось.
Но результат отошел на второй план на фоне прогресса тренера. Показательно, как изменился Игор Йовичевич. В начале своей каденции он беспомощно разводил руками, когда команда проигрывала даже аутсайдерам, а со временем хладнокровно (словно ожидал) реагирует на голы-шедевры и уверенные победы своих подопечных. Возмужал на глазах.
В этом сезоне Йовичевич уже спрогрессировал от тренера, не умеющего противостоять грандам и равным себе (одно очко с командами из верхней части таблицы после первого круга), до грозы авторитетов (8:2 в сумме против "Александрии" и "Ворсклы"). Матч против команд Юрия Максимова вообще получился уникальным. Там "Днепр-1" наработал на 3,3 xG, нанес по воротам соперника 25 ударов, выполнил девять ключевых передач, провел 72 атаки.
Однако важны не только статистические показатели, но психология. "Днепр-1" забил гол уже на десятой секунде, а остановилась команда только за десять минут до финального свистка, когда в сетке ворот соперника побывало уже пять мячей. Нетипичное поведение для представителей "серой массы" чемпионата, которые обычно во главу угла ставят прагматизм и рациональность, сохраняя то, что есть, и не пытаясь заполучить что-то большее.
Но, может быть, в этом и секрет? Может, "Днепр-1" как раз и не является "серой массой"? Победа над "Ворсклой" очень поразила и теперь именно об этой команде можно говорить как о главном претенденте на третье место таблицы.
Главное, чтобы Йовичевич и дальше не прекращал прогрессировать. Потолка еще точно не достиг.
Популярное сейчас
- Интер готов купить защитника Шахтера. Горняки уже установили ценник на игрока
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
- Днепр-1 единолично третий, Динамо и Шахтёр не отпускают друг друга. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере