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Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански
Давняя история о том, как девушка ушла к другому
Нападающий "
– Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не престал играть в футбол.
Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Так что не знаю, как это относится к тому периоду, просто, когда мы расстались, я уехал в Турцию. И там у меня чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался.
А так, ситуация была неприятная. Кто ж знал, что так получится?
- Ты отпустил это?
– Конечно, давно.
- Обиды нет?
– Мне не на кого обижаться.
- С Зинченко общаетесь?
– Нет. Ты же понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански.
- Если бы ты сейчас с Зинченко встретился, то что сказал бы?
– Я не знаю, как отнесся бы к нему.
- Пожал бы руку ему при встрече?
– Не знаю. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня — своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то, сейчас — нет. Как дружить, после такого поступка?
- Вы с ним были близкими друзьями.
– Раньше у нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все супер было, с U-14. Мы с 14 лет прошли все вместе, год за годом, аж до U-21.
- Что самое обидное в этой ситуации?
– То, что это все произошло за моей спиной.
- Как все это было?
– Если бы я знал, то это бы еще раньше разлетелось на интервью, не могу ничего толком сказать.
- Спалил?
– Можно сказать да, спалил.
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