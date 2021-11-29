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Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Давняя история о том, как девушка ушла к другому

Борячук: В ситуации с Владой Седан Зинченко поступил не по-пацански

Новина українською

Нападающий "Руха" Андрей Борячук рассказал о том, как он расстался с Владой Седан, которая ушла от него к Александру Зинченко.

– Это пройденный этап. Мы встречались три года. Когда люди имеют какие-то отношения долгое время то, конечно, есть опустошение. Я бы не сказал, что это меня задело. Я же не престал играть в футбол.

Дальше занимался своим делом, еще и голы забивал, когда расстался. Так что не знаю, как это относится к тому периоду, просто, когда мы расстались, я уехал в Турцию. И там у меня чуть-чуть не получилось. Но это ж не связано с тем, что я расстался.

А так, ситуация была неприятная. Кто ж знал, что так получится?

- Ты отпустил это?

– Конечно, давно.

- Обиды нет?

– Мне не на кого обижаться.

- С Зинченко общаетесь?

– Нет. Ты же понимаешь, какая ситуация? Как я могу общаться с ним, если за моей спиной так поступили? Это было не по-пацански.

- Если бы ты сейчас с Зинченко встретился, то что сказал бы?

– Я не знаю, как отнесся бы к нему.

- Пожал бы руку ему при встрече?

– Не знаю. Вообще не знаю, как бы я отнесся к этому человеку. У него своя жизнь, у меня — своя. Мы разные люди. Были друзья когда-то, сейчас — нет. Как дружить, после такого поступка?

- Вы с ним были близкими друзьями.

– Раньше у нас была близкая компания. Мы достаточно долго дружили, все супер было, с U-14. Мы с 14 лет прошли все вместе, год за годом, аж до U-21.

- Что самое обидное в этой ситуации?

– То, что это все произошло за моей спиной.

- Как все это было?

– Если бы я знал, то это бы еще раньше разлетелось на интервью, не могу ничего толком сказать.

- Спалил?

– Можно сказать да, спалил.

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В статье: Манчестер Сити Рух (Львов) Александр Зинченко Александр Борячук Влада Седан
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(2 голосов)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (8)
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Comment06 (Украина)
29.11.2021 в 19:41
Сайт скатывается к желтой прессе?! - Нехорошо!
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
29.11.2021 в 19:33
По пацанскі не по пацанскі,то реально дитинство,страшно що дорослий мужчина так думає.
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
29.11.2021 в 19:28
Если Седан уходит к другому то это ещё неизвестно кому повезло.У Борячука таких девок ещё море будет
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+3
0
Тренерую (Столица)
29.11.2021 в 19:27
У кого больше денег с тем и танцует )))
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+5
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.11.2021 в 19:17
Не переживай, кинула тебе - кине і Зінченка, питання часу..
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+6
-1
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Loader (Днепр)
29.11.2021 в 19:11
Не по-пацански ныть о прошлых неудачах.
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+3
-5
Skalat (Київ)
29.11.2021 в 19:10
А коментар "журналіздки" Дашки Савіної буде? Без нього ж ніяк..
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+3
-1
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vadooo (Слатино)
29.11.2021 в 18:46
Седан все рассчитала. Зина побогаче будет.
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+9
0


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