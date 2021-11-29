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Верес проведет зимний сбор в Турции
На месяц команда отправится в Турцию
nkveres.com
Ровенский "
"Как и в прошлом году, этой зимой команда отправится на месячный тренировочный сбор в Турцию. Будем жить в той же гостинице, будем тренироваться на тех же качественных полях. Это позволит команде качественно подготовиться к весенней части сезона.
Мы понимаем, что это лучший вариант. Там будут готовиться и другие клубы Украинской Премьер-лиги. Поэтому, у нас будут хорошие спарринг-партнеры", – рассказал Надеин.
Напомним, в этом календарном году Вересс проведет еще две игры чемпионата. Обе в Луцке. Против "Динамо" 4 декабря и против "Руха" 11 декабря.
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