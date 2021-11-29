Верес проведет зимний сбор в Турции

Ровенский " Верес " будет готовиться к весенней части нынешнего футбольного сезона в Турции. Там красно-черные, как и в прошлом году, проведут тренировочный сбор. Об этом рассказал президент народного клуба Иван Надеин.

"Как и в прошлом году, этой зимой команда отправится на месячный тренировочный сбор в Турцию. Будем жить в той же гостинице, будем тренироваться на тех же качественных полях. Это позволит команде качественно подготовиться к весенней части сезона. Мы понимаем, что это лучший вариант. Там будут готовиться и другие клубы Украинской Премьер-лиги. Поэтому, у нас будут хорошие спарринг-партнеры", – рассказал Надеин.

Напомним, в этом календарном году Вересс проведет еще две игры чемпионата. Обе в Луцке. Против "Динамо" 4 декабря и против "Руха" 11 декабря.