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Верес проведет зимний сбор в Турции

Премьер-лига
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На месяц команда отправится в Турцию

Верес проведет зимний сбор в Турции

nkveres.com

Новина українською

Ровенский "Верес" будет готовиться к весенней части нынешнего футбольного сезона в Турции. Там красно-черные, как и в прошлом году, проведут тренировочный сбор. Об этом рассказал президент народного клуба Иван Надеин.

"Как и в прошлом году, этой зимой команда отправится на месячный тренировочный сбор в Турцию. Будем жить в той же гостинице, будем тренироваться на тех же качественных полях. Это позволит команде качественно подготовиться к весенней части сезона.

Мы понимаем, что это лучший вариант. Там будут готовиться и другие клубы Украинской Премьер-лиги. Поэтому, у нас будут хорошие спарринг-партнеры", – рассказал Надеин.

Напомним, в этом календарном году Вересс проведет еще две игры чемпионата. Обе в Луцке. Против "Динамо" 4 декабря и против "Руха" 11 декабря.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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