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Бартулович: В матче с Шахтером могли выжать больше

Премьер-лига
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Теперь Ингулец будет готовиться к Заре

Бартулович: В матче с Шахтером могли выжать больше

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Капитан "Ингульца" Младен Бартулович высказался о матче УПЛ с "Шахтером" (0:1), а также поделился планами на следующий поединок с "Зарей".

"Мы понимали, с кем играем. "Шахтер" - это одна из самых сильных команд Украины. Мы понимали, что "горняки" будут больше владеть мячом. Мы надеялись на хорошую игру в обороне и на опасные контрвыпады. Я думаю, в какой-то степени у нас это получалось. Мы хорошо оборонялись, не позволили "Шахтеру" создать много моментов. Мы тоже имели свои какие-то полумоменты. Могли выжать больше, но, я думаю, что с "Шахтером" была очень тяжелая игра для нас.

Лично я матч с "Шахтером" пропустил из-за нелепой четвертой желтой карточки в игре с "Минаем". Было, конечно, обидно, что не смогу сыграть с "Шахтером". Но ничего! Сейчас мы уже готовимся на следующий матч с "Зарей".

После игры с "Шахтером" у "Ингульца" один день выходной. И сразу же у нас начнется подготовка к матчу с "Зарей". Настраиваемся на этот поединок. Понимаем, что нам уже отступать некуда и нужно в каждой игре постараться набрать очки. Также и в игре с "Зарей" будем делать все для этого. Мы понимаем, что на выезде очень сложно играть против "Зари". У луганчан очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Постараемся дать бой "Заре", - сказал Бартулович.

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В статье: Заря (Луганск) Младен Бартулович Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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