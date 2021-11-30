Бразилец Шахтера рассказал, что задумывался об украинском гражданстве

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тете рассказал, что задумывался о принятии украинского гражданства.

"Смена гражданства? Да, я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров.

Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко", - сказал Тете в интервью YouTube-каналу Бомбардир.