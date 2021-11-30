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Бразилец Шахтера рассказал, что задумывался об украинском гражданстве
Вингер признался, что ему будет несложно принять такое решение
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тете рассказал, что задумывался о принятии украинского гражданства.
"Смена гражданства? Да, я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров.
Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко", - сказал Тете в интервью YouTube-каналу Бомбардир.
Тете играет в Украине с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летниий бразилец сыграл 26 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил девять голов и отметился тремя результативными передачами.
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