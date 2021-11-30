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Бразилец Шахтера рассказал, что задумывался об украинском гражданстве

Премьер-лига
(1 голосов)

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Бразилец Шахтера рассказал, что задумывался об украинском гражданстве

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тете рассказал, что задумывался о принятии украинского гражданства.

"Смена гражданства? Да, я думал об этом. Это действительно хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров.

Сборная Украины? Я не знаю. Думаю об этом, но пока не знаю. Для меня не было никакого труда адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным. А правильные решения всегда принимать легко", - сказал Тете в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Тете играет в Украине с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне 21-летниий бразилец сыграл 26 матчей за "горняков" во всех турнирах, забил девять голов и отметился тремя результативными передачами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (16)
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MaximSK (Киев)
30.11.2021 в 17:02
Он заигран за молодежную сборную Бразилии, поэтому нет шансов получить футбольное гражданство как и у Килмэна, который сейчас все матчи играет в основе Вулверхемптона и ему надо еще 2 года и 3 месяца играть в Украине.
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0
-1
Dr. House (Поділля)
30.11.2021 в 17:20
Не пиши бред. Килмэн заигран за НАЦИОНАЛЬНУЮ сборную, хоть и по футзалу, молодежные сборные не считаются.
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+1
0
kapkan (Луганск)
30.11.2021 в 16:22
Неплохой вариант, так как Ярмоленко уже не молодой, а Цыганков сильно травмотичен(да и не факт, что лучше).
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+5
-1
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.11.2021 в 16:13
Скажу так. Зміна громадянства футбольного бразильців на користь України - це не є поганою ознакою. Наприклад Едмар, який одружився на українці, і користь збірній приніс , і до України ставиться як до неньки. Так само можна сказати про Матеуса із ТОГО Дніпра. Також одружився на українці і дуже шанобливо ставиться до України. Жаль, що його не заграли за збірну. А ще Девіч, хоч і серб, був- непогане підсилення було і людина непогана, хоч і симулював також добре. Марлос і Мораєс- це вже точно було заради ліміту, і якщо Марлос непогано допоміг Шеві у відборі до Євро, то Мораєс- то таке. Але завдяки його травмі за безвихіддю відкрили Довбика для збірної. На рахунок Тете- жінка українка, гравець класний, молодий. Питання в тім, що це робиться задля ліміту, а не за покликом душі/серця. Збірну однозначно би підсилив. А ще питання в іншому- хто наступний із більш-менш старожилів? Мабуть Вітао))) Чи Додо)))
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+4
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
30.11.2021 в 16:41
Эдмар когда получил повестку из военкомата весной 2014-го сразу свалил на историчекую.
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0
-3
MaximSK (Киев)
30.11.2021 в 17:10
Все бразильцы заиграны за разные молодежные сборные Бразилии, их невозможно заиграть за сборную Украины. Но они могут получить наше гражданство, ради лимита.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
30.11.2021 в 17:17
Игры за молодежные сборные не считаются. Только взрослые и только официальные. Поэтому и Зинченка так спешно Фоменко выпускал с Испанией на 90й минуте в 2015.
+1
0
MaximSK (Киев)
30.11.2021 в 17:21
Почитай правила ФИФА, если ты был заигран за молодежную сборную, можно поменять футбольное гражданство если только у тебя есть корни этой страны, как в случае с Цитаишвили.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.11.2021 в 16:00
Пішов нах, ахметівська мавпа
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+2
-9
FC Energy (Новая Каховка)
30.11.2021 в 16:36
скажи такое Рамиресу и Витиньо, дурачок комнатный :)
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+3
0
aleks68
30.11.2021 в 16:54
нах твоя ....хороша суркисовская подстилка.прикрой своё вонючее .....падаль
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+1
-1
Only DK (Kyiv)
30.11.2021 в 15:55
Рыжий очередную свою обезьяну за бабки хочет украинским паспортом снабдить. Фу, противный помоечный клуб
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0
-10
aleks68
30.11.2021 в 16:58
долб...б заглохни.последние слова о твоём .....динамо убогий
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0
-1
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.11.2021 в 15:49
Жена- украинка. Имеет право. Но футбольное гражданство меняется после пяти лет непрерывного пребывания в стране. Тут ещё долго ждать.
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+3
-5
avatar
2.dc (Николаев)
30.11.2021 в 15:38
) … да, сбавил чуток обороты. Поначалу-то, Шахта как трамплин в Баварию, а там и до сборной рукой подать …)
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0
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
30.11.2021 в 15:37
Было бы здорово!
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+5
-4


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