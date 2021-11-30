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Павелко: Работаем, чтобы зимой у нас был уже третий автобус ВАР
А в следующем сезоне - четвертый
Фото Павла Кубанова - УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи
"Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция ВАР. Это позволит охватить шесть матчей тура.
Уже в следующем году ждем техническую возможность наших партнеров, чтобы обеспечить сезон четырьмя автобусами, чтобы все матчи были с ВАР", — сказал Павелко.
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Источник:ТК Футбол
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