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Павелко: Работаем, чтобы зимой у нас был уже третий автобус ВАР

Премьер-лига
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А в следующем сезоне - четвертый

Павелко: Работаем, чтобы зимой у нас был уже третий автобус ВАР

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи украинской Премьер-лиги системой ВАР.

"Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция ВАР. Это позволит охватить шесть матчей тура.

Уже в следующем году ждем техническую возможность наших партнеров, чтобы обеспечить сезон четырьмя автобусами, чтобы все матчи были с ВАР", — сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко
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Источник:
ТК Футбол

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