Павелко: Работаем, чтобы зимой у нас был уже третий автобус ВАР

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о желании ассоциации обеспечить все матчи украинской Премьер-лиги системой ВАР.

"Мы работаем над тем, чтобы уже с этой зимы у нас появился третья перевозная станция ВАР. Это позволит охватить шесть матчей тура.

Уже в следующем году ждем техническую возможность наших партнеров, чтобы обеспечить сезон четырьмя автобусами, чтобы все матчи были с ВАР", — сказал Павелко.