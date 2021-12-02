Хавбек Руха пропустит остаток осенней части сезона

В 17-м туре УПЛ " Рух " четвертого декабря будет выяснять отношения с одним из лидеров — "Ворсклой".

В этом поединке львовянам не сможет помочь полузащитник Павел Ориховский.

Последний раз хавбек выходил на поле в футболке "Руха" еще 25 сентября в матче с "Динамо". Затем новичка львовян преследовали травмы, не избежал коронавируса, а когда в конце ноября вернулся в строй, то после мышечного повреждения на тренировке снова оказался в лазарете. Не сыграет Ориховский и в заключительном поединке осенней части сезона — с "Вересом" (11 декабря).

Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 16 очков. Павел Ориховский провел в составе львовян пять поединков.