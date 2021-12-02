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Хавбек Руха пропустит остаток осенней части сезона

Премьер-лига
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Павел Ориховский снова выбыл из-за травмы

Хавбек Руха пропустит остаток осенней части сезона

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В 17-м туре УПЛ "Рух" четвертого декабря будет выяснять отношения с одним из лидеров — "Ворсклой".

В этом поединке львовянам не сможет помочь полузащитник Павел Ориховский.

Последний раз хавбек выходил на поле в футболке "Руха" еще 25 сентября в матче с "Динамо". Затем новичка львовян преследовали травмы, не избежал коронавируса, а когда в конце ноября вернулся в строй, то после мышечного повреждения на тренировке снова оказался в лазарете. Не сыграет Ориховский и в заключительном поединке осенней части сезона — с "Вересом" (11 декабря).

Напомним, что "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 11 место, набрав 16 очков. Павел Ориховский провел в составе львовян пять поединков.

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В статье: Рух (Львов) Павел Ореховский
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