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Сергей Шебек: Пенальти на Мудрике? Это ошибка. Защитник Львова сыграл в мяч

Премьер-лига
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(5 голосов)

Шахтер - Львов 6:1. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Пенальти на Мудрике? Это ошибка. Защитник Львова сыграл в мяч

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал решение арбитра Андрея Коваленко назначить пенальти в матче "Шахтер" - "Львов" в ворота львовян. На 44-й минуте, напомним, Михаил Мудрик прорвался с мячом в штрафную, Романчук сыграл в подкате, Мудрик упал на газон, а арбитр сразу принял решение в пользу одиннадцатиметрового. VAR на матче работал, но Коваленко не просматривал повтор.

- Момент для Коваленко непростой, динамичный. Ему могло показаться, что защитник "Львова" Романчук сыграл не в мяч, а в ногу. Арбитр ошибся, хотя не стоит его слишком резко критиковать, ведь эпизод действительно сложный, - сказал Сергей Александрович.

- Но снова возвращаемся к вопросу, для чего нужен VAR? Именно для таких моментов, чтобы можно было рассмотреть, распознать и оценить все детали. Арбитр в поле сам мог посмотреть повтор и изменить свое решение с неправильного на правильное. Но этого не произошло, поэтому констатируем ошибку Коваленко. Романчук сначала сыграл в мяч, а уже после этого немного задел ногу соперника. Об этом он и сигнализировал арбитру, но тщетно, – сказал эксперт.

Отметим, что этот гол помог "Шахтеру" сравнять счет в матче. Уже во втором тайме "горняки" забили еще пять раз и в итоге выиграли игру.

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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Комментарии (20)
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Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 19:53
Ну стандартно. Жалкий шлюхтеришко смоктал, так судейки подсобили.
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+2
0
Hanter44 (Baburka)
03.12.2021 в 19:52
А где этот Иксперт находился(точнее в какой части тела находился его язык),когда обокрали Мариуполь?
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
03.12.2021 в 19:47
кротовня вар чисто купила. Гордитесь)
Ответить
+4
0
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:35
А почему разобрали только один из 4 х левых эпизовов, которые были в пользу кротов? А второй пенальти и красная, это что вообще было??? А третий гол из офсайда?
Ответить
+4
-2
aleksandrdre (Краматорск)
03.12.2021 в 19:17
Идиот продажный какая игра в мяч .человек прокидывает мяч его бьют в ногу здесь даже вар не нужен.а вот в прошлом туре киевская шлюшка промолчала когда дали сомнительный пенальти в ворота Миная и не назначили сто процентный в ворота дырявых
Ответить
+3
-5
buickball (Novostroy)
03.12.2021 в 19:42
Іще один alex68.)
Ответить
+2
0
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 19:56
Не, это просто дибилы. Они не взаимосвязаны, но среди фанатов шлюхтера их большинство
+1
0
avatar
DK с 6 лет (Киев)
03.12.2021 в 19:15
Ну а чему удивлятся, для этого ВАР на этом матче и был необходим.
Ответить
+1
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
03.12.2021 в 19:05
вот поэтому в еврокубках от Украины весной не будет никого
Ответить
+8
-1
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 18:58
Ещё туров пять назад я писал, что стало очень явно видно, что Ринат вложился в судейский корпус. Ну вот и результат. В каждом матче у педриньев какие-то чудеса. Пенальти не было в помине. Бред сумасшедшего… И, кстати, если бы не этот левейший пенальти, Львов бы мог даже победить. Вот так у нас тянут любимую игрушку Рината вперёд. Воистину страна ДТЭК
Ответить
+10
-4
aleks68
03.12.2021 в 19:04
всемирный заговор против динамо?какие чудеса у педриньо в каждом матче идиот?ударься головой о стену и не гавкай
Ответить
+4
-7
Pianist (Киев)
03.12.2021 в 19:08
Ах как прекрасно. Зацепило! Правда очи колет! :) «Идиот», «ударься головой о стену», «не гавкай».. Вот уровень дискуссии! Что ж, в интернете каждое сопливое прыщавое чмо может строить из себя крутого. Сказал бы ты, недомерок, мне в лицо такое - погавкал бы ты у меня. А так… Улыбнул! Иди вздрогни, герой! ;)
+5
-2
aleks68
03.12.2021 в 19:13
ты прыщи на своей .опе выдави,а потом ной.пойди погоняй на своё ....."святое" динамо.лошара дырявая.в зеркало посмотритесь "герои".у вас .....рыло в пуху дальше некуда.начните с себя святоши.
+2
-6
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:33
Кокой всемирный заговор? Бабки в конце сезона и ничего личного! Ничего больше рыжего в этой жизни не интересовало и не интересует!
+3
-1
aleks68
03.12.2021 в 19:40
ещё один "эксперт" из сум.лучше что-нибудь об "унитазных королях" игорьке и грише.подстилка дырявая
0
-1
Only DK (Kyiv)
03.12.2021 в 19:55
О, сынишка алкаша и подзаборной шалавы уже тут? Уже насосал сегодня у папаши?
+1
0
Hanter44 (Baburka)
03.12.2021 в 18:53
Как быстро среагировал карманный динамовский эксперт
Ответить
+4
-13
adidas77 (Cумы)
03.12.2021 в 19:34
Скажи спасибо крот, что он разобрал один момент! А не все четыре! Второй левый пенальти, красную и гол из офсайда!
Ответить
+6
-1
Скажений Заєць (Вінниця)
03.12.2021 в 18:53
ВАР ???
Ответить
+8
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
03.12.2021 в 19:14
Там и с ВАРом сложно разобрать
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+1
-1


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