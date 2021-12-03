Сергей Шебек: Пенальти на Мудрике? Это ошибка. Защитник Львова сыграл в мяч

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек проанализировал решение арбитра Андрея Коваленко назначить пенальти в матче "Шахтер" - "Львов" в ворота львовян. На 44-й минуте, напомним, Михаил Мудрик прорвался с мячом в штрафную, Романчук сыграл в подкате, Мудрик упал на газон, а арбитр сразу принял решение в пользу одиннадцатиметрового. VAR на матче работал, но Коваленко не просматривал повтор.

- Момент для Коваленко непростой, динамичный. Ему могло показаться, что защитник "Львова" Романчук сыграл не в мяч, а в ногу. Арбитр ошибся, хотя не стоит его слишком резко критиковать, ведь эпизод действительно сложный, - сказал Сергей Александрович.

- Но снова возвращаемся к вопросу, для чего нужен VAR? Именно для таких моментов, чтобы можно было рассмотреть, распознать и оценить все детали. Арбитр в поле сам мог посмотреть повтор и изменить свое решение с неправильного на правильное. Но этого не произошло, поэтому констатируем ошибку Коваленко. Романчук сначала сыграл в мяч, а уже после этого немного задел ногу соперника. Об этом он и сигнализировал арбитру, но тщетно, – сказал эксперт.