Вирт рассказал, какие бонусы могут получить игроки Вереса в случае победы над Динамо

Главный тренер " Вереса " Юрий Вирт отреагировал на информацию о том, что один из руководителей клуба Вячеслав Шевчук готов стимулировать команду материально на матч 17-го тура УПЛ против "Динамо".

— После домашней победы в 15 туре –над "Mеталлистом 1925" новый спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук премировал команду из личных средств довольно серьезной суммой. Mожет Шевчук готов стимулировать ровенских футболистов и в поединке с "Динамо"?

— Я об этом не слышал. Согласно условий контракта каждый футболист "Вереса" четко знает сколько он получит за победу в том или ином матче. Кстати, поединки с украинскими грандами не сильно отличаются от остальных. Разве, что дополнительными бонусами могут порадовать наши спонсоры.

Пока что я доволен тем, как мои подопечные преодолевают турнирную дистанцию. На мой взгляд, как для дебютанта элитного дивизиона, они выступают удачно. И важно, что ставка была сделана на игроках, которые завоевывали для Ровно путевку в класс сильнейших.