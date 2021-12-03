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Вирт рассказал, какие бонусы могут получить игроки Вереса в случае победы над Динамо
Мотивация - великая вещь
Фото: НК Верес
Главный тренер "
— После домашней победы в 15 туре –над "Mеталлистом 1925" новый спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук премировал команду из личных средств довольно серьезной суммой. Mожет Шевчук готов стимулировать ровенских футболистов и в поединке с "Динамо"?
— Я об этом не слышал. Согласно условий контракта каждый футболист "Вереса" четко знает сколько он получит за победу в том или ином матче. Кстати, поединки с украинскими грандами не сильно отличаются от остальных. Разве, что дополнительными бонусами могут порадовать наши спонсоры.
Пока что я доволен тем, как мои подопечные преодолевают турнирную дистанцию. На мой взгляд, как для дебютанта элитного дивизиона, они выступают удачно. И важно, что ставка была сделана на игроках, которые завоевывали для Ровно путевку в класс сильнейших.
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