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Верес - Динамо 0:3. Ответ конкуренту

Премьер-лига
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(2 голосов)

Вслед за "Шахтером", киевляне также побеждают разгромно

Верес - Динамо 0:3. Ответ конкуренту

Фото: ФК Динамо

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч состоится в любую погоду. Но это не означает, что без скандала. Как только в Украине наступает зима украинский футбол начинает тонуть в скандалах и обвинениях. В этом году, к примеру, начало было положено в Луцке, где "Верес" принимал "Динамо". Вчера встречу юниорских команд в Ровно перенесли, сегодня битва взрослых коллективов также была под угрозой срыва. Из того, что удалось прочесть и услышать, можно сделать следующий вывод. Ночью на стадионе "Авангард" не работал подгорев, из-за чего поле на утро стало слишком твердым. Долго думали, долго спорили, по итогу Монзуль сказала, что игре быть. А значит, и быть разговорам, а может и скандалам, после.

Теперь непосредственно к футболу. Юрий Вирт продолжает выпускать прогнозируемый нами состав. Наставник ровенчан верит в основную обойму, меняя исключительно нападающих. Иногда выходит Шестаков, иногда Сергийчук. Сегодня настало время второго. "Динамо" также подготовило минимум сюрпризов. Боевой состав с Вербичем на левом фланге. Беньямин из-за травм давно потерял статус неприкасаемого, но в последний месяц снова начал набирать форму. Кто вышел на позиции форварда? Гармаш, конечно же.

Что мог предложить "Верес" против чемпиона? Агрессивную оборону, низкий блок, компактность сзади, редкие контратаки. Согласитесь, самое то для тяжелого поля. Поля, на котором ровенчане в УПЛ не проигрывали и пропустили за первый круг всего раз. С пенальти. Однако "Динамо" - соперник иного уровня. Забивают они всем. Практически всем. С первых минут фаворит забрал мяч, но сильно Когута напрячь не удалось. Так, несколько подходов и удар издали от Гармаша. Форвард пробил неожиданно, но сильно выше. По такой игре, забитый гол сильно бы облегчил жизнь гостям, и они нашли свое счастье. Сидорчук вырезал на Вербича, тот отдал не лучший пас на Цыганкова, а вингер сумел вернуть сферу легионеру. Словенец принял и пробил в ближний - 0:1. Вина Когута? Немного есть.

В остальном футбол был далек от интересного. "Динамо" много создавать не могло, "Верес" - не планировал. Были фолы, желтые, неплохие розыгрыши стандартов и хороший эпизод Вербича. Словенец выбегал на Когута, но в ближнем бою кипер вышел победителем. Как вы поняли, за опасность и зрелищность в первой половине отвечал Вербич и... Да и все, пожалуй.

Вероятно, и без начала второго тайма о матче в Луцке говорили бы много. Но на 50-й минуте в огонь сегодняшней встречи решили добавить немного бензина. Петько зацепил ногу Гармаша в штрафной - Денис упал. Это пенальти. Цыганков пробил неплохо, Когут почти дотянулся. Но почти не считается - 0:2. Радость была недолгой, ибо Монзуль быстро подсказали, что удар нужно перебить. Кто-то из гостей раньше времени вбежал в штрафную, а потому Виктор снова подошел к точке. И промазал, ударив сильно выше. Эмоции, крики, красная Вукоевичу и желтая Вирту - все это реакция на бурный старт второй половины.

"Верес" осмелел, побежав вперед. Игра открылась, что очень помогло гостям забить. Дважды. Сначала дубль оформил Вербич, который во втором раз забил в ближний, правда на этот раз после паса Шапаренко. Третий гол "Динамо" - ошибка Мирошника, подарившего на ровном месте мяч Денису Гармашу. Выпад киевлян 2 в 2, пас Дена на Цыганкова и удар последнего в пустые. Таки забил. Свой 11-й в сезоне и третий для "Динамо" в нашем матче. Сенсации не случилось.

В принципе, концовку стоило смотреть только ради того, чтобы понять, будут ли киевляне работать на разницу голов. "Шахтер" вчера забил шесть, а значит коллективу Луческу нужно было отвечать. Причем не менее достойно. Старания отличиться еще были, но больше трех мячей в ворота Когута не влетело. Неплохо бил Цыганков, свежий Караваев заработал удаление для Немчанинова, но все это на итоговой счет не повлияло. 0:3. "Динамо" берет три очка, догоняет "горняков", но теперь уже отстает из-за разницы голов - 47:9 у дончан против 46:8 у столичной команды. Вероятно, это самая интересная гонка вооружений со времен холодной войны.

Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)
Верес - Динамо 0:3
Голы: Беньямин Вербич 21, Беньямин Вербич 61, Виктор Цыганков 65
Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 64), Роман Гончаренко, Виталий Дахновский (Сергей Шестаков 78), Геннадий Пасич (Виталий Тимофеенко 78), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 64), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Никита Полюлях 64), Сергей Петько, Роман Мирошник
Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Карлос Де Пена 86), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 86), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Владислав Кулач 79), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 79)
Предупреждения: Сергей Панасенко 4, Виталий Дахновский 15, Роман Гончаренко 32, Геннадий Пасич 50 - Николай Шапаренко 25
Удаление: Дмитрий Немчанинов 87
Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 54

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (71)
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Геродот (Винница)
04.12.2021 в 17:22
Тут и комментировать особо нечего. Игра еще раз показала, что есть в вышке Шахтер и Динамо и все остальные. Верес предстал абсолютно беспомощной командой - в обороне проходной двор, в атаку едва пару раз за всю игру вышли. Второй гол вратарь Вереса пропускает в угол в котором стоит, а третий гол сами себе привезли, выложив мяч на ногу киевскому игроку. По сути, за всю игру ничего путного у ворот Динамо Верес не создал. Киевляне легко выиграли, могли вообще сделать счет неприличным, забей Цыганков пенальти, и реализуй динамовцы другие моменты. В общем Динамо оказалось для Вереса явно не по зубам. Теперь ждем последнего тура перед уходом в отпуск. Заря - не слабый соперник, играя в Киеве, но Шахтеру наверное будет сложнее, он играет на выезде с Александрией, которой влетел дома в первом круге. Наверное многое будет зависеть и от физических кондиций команд перед последним туром, когда они сыграют последние игры группового этапа Лиги чемпионов.
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0
0
avatar
anоnimus (Київ)
04.12.2021 в 16:53
Яке же дно Циганков. Суркіс з нього кращого бомбардира чемпіонату робить, в кожному матчі пенальті купляє, а той навіть пенальті забиває через раз. І як таке дерево продавати???
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+4
-15
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
04.12.2021 в 17:00
Коли б пенальті було куплене, то не довелося б перебивати.
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+8
-1
avatar
anоnimus (Київ)
04.12.2021 в 17:20
Дешевше купити гравця суперників, який організує пенальті, ніж суддю. Хоча що я пояснюю людям, які не розбираються в футболі???
+2
-1
vlotko (Броди)
04.12.2021 в 17:10
Яким же треба бути " анонімом ", щоб писати такі дурниці.
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+5
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 17:20
Не анонім, а аноніст
0
0
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 17:30
Воно сциться писати від свого імені, тому ця редакційна шмара використовує чужі акаунти.
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
04.12.2021 в 16:52
А чего так начали напрягаться по поводу разницы мячей. Золотого матча не будет, если что?
Ответить
0
-1
ДобрийВечір (Трип’ять)
04.12.2021 в 16:45
Не розумію паделку, невже він не бачить що рудому гаплик- чекає на нього доля ходорковського(березовського), навіщо так відкрито підтримувати шахтар? Невже гроші для нього такі важливі?
Ответить
+5
0
krakow (Херсон)
04.12.2021 в 16:38
Гадюка проглотила мелкое земноводное и вылезла на кочку к жабе. Держится интрига,на болотах...Когда-то,это было проточным водоемом.
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+2
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 16:35
Смоктар дуже сумує. Не вийшло.
Ответить
+4
-2
avatar
walcom (Киев)
04.12.2021 в 16:20
Эксперд Сабо, очень расстроен))
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+10
0
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 16:20
Жаль, еще бы одно удаление и еще бы одно пенальти и могли бы Шахтер обойти, жаль..
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+1
-15
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:23
Шкода. Навіть як би в тебе було дві голови - кількість мозку при цьому ніяк би не збільшилась.
Ответить
+16
0
avatar
Сассуоло Мариуполь (Житомир)
04.12.2021 в 16:30
+10
0
Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 16:17
Гегемон На замерзшем поле,против проплаченных чмохтьоравцами судьей,и подстилки во главе с писаюещем славиком,уверннно берет 3 очка!
Ответить
+10
-3
аалекс ( Крым)
04.12.2021 в 16:17
Давно я в театре не был. Вересу перед своими болелами не стыдно так ноги раздвигать?
Ответить
+1
-16
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:19
Не соромно перед гобліном та гастролерам з парашки розсувати ноги?
Ответить
+15
0
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 16:19
тобі відніше,як ноги роздвигати,щур
Ответить
+13
0
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 16:20
а звідки стільки жк???
Ответить
+9
0
avatar
Spokoyno (Київ)
04.12.2021 в 16:16
Тренер то все господарів "злив" Минулу гри Мінай перший тайм програв по всім статтям і в другому, коли гравці ДК почали очікувати закінчення переможного матчу ПРОГУЛЮЮЧИСЬ по галявині, суперник зміг нав'язати боротьбу А тут господарі до третього не на хвилину не давали гостям розслабитись... довелось і другий тайм динамівці грати.
Ответить
0
-7
avatar
walcom (Киев)
04.12.2021 в 16:14
а Верес молотки, автобус не ставили.
Ответить
+2
-2
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
04.12.2021 в 16:11
Рассказ комментатора о Вересе в начале матча напоминал какую то фантастику.Чуть ли не лучшая оборона в лиге,дома не проигрывали и т.д. и т.п. Игра этой команды явно не уровень УПЛ и это было очевидно.Ну а так обычный набор 11метровый плюс удаление.
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+5
-6
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:13
Ні пенальті, ні вилучення на результат матчу не вплинули. Але у вас стільки лайна, що його потрібно кудись кинути, замість того, щоб обговорювати учорашнє ліве пенальті для шахтьора.
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+10
-2
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 16:17
якби я не почитав такої дурні оце тут після матчу то картина була б не завершеною. а так ось вона вишенька на торт. я в тебе вірив і не помилився.
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+8
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.12.2021 в 16:08
Самое прикольное в "гонке чемпионов" это игра ДК в последнем туре с ДК-2 ... надо будет разницу поправить так ДК и 12 забьёт...)))
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+1
-15
avatar
walcom (Киев)
04.12.2021 в 16:10
было бы здорово
Ответить
+8
0
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:15
Звичайно не це рівень фк підстилки
Ответить
+6
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
04.12.2021 в 16:06
Чемпионская игра!!!)))
Ответить
+4
-8
Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 16:54
Какую ты игру хотел увидеть на замерзшем поле?…вот с ингульцом в прошлом году ,вот это игра была у чмохтьора да?..но и это не помогло помойке занять только второе место))))
Ответить
+5
0
Serhio79 (Kyiv)
04.12.2021 в 16:04
В наступному турі із "Зорею" нашим буде складніше:по-перше, втома після гри ЛЧ проти "Бенфіки",по-друге, остання гра сезону перед відпусткою, у гравців вже буде "залізний настрій" (чемоданное настроение).Не думаю, що Луческу не основний склад виставить, адже будь-яка втрата очок в будь-якому матчі може в підсумку коштувати чемпіонства
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+7
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.12.2021 в 16:18
Конечно Заре будет полегче, как говорил Суркис: "это другое..." у них же не будет усталости после игры в ЛК, и у них же не последняя игра перед отпуском и т.п....
Ответить
0
-10
Pianist (Киев)
04.12.2021 в 16:03
По-чемпионски. Без технических побед (как у некоторых в аналогичной ситуации с Иннульцем год назад), без судейской помощи, без приколов… Как и подобает Чемпиону! Спасибо за уверенную и красивую победу!
Ответить
+11
-4
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:04
Ответить
+7
-3
Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 16:02
Молодцы ,вышли и наказали,не то что кончиты даунецкие письнули Играть с Ингульцом…а верес превращается в чмохтьорскую подстилку!
Ответить
+11
-5
efim423 (odessa)
04.12.2021 в 15:59
удаления не было , в англии такую красную никогда бы не дали
Ответить
+3
-14
Alex-696 (Немирів)
04.12.2021 в 16:06
А воно, вилучення, на щось вплинуло? Там на 5-й хвилині 21-го номера треба було видаляти.
Ответить
+9
-2
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 16:08
за 3 хв до свистка. плюнь і забудь. пс доречі мудрик не гірше штовхав руками львівьянина і ще й 11м заробив. може ти й тут хтів пеналь у ворота вкдк?
Ответить
+9
-1
Консул (Новоград-Волинський)
04.12.2021 в 15:59
Вчора Шахтарю подарували два пенальті, а в Динамо забрали гол. Верес позбувся преміі від Рудого, Катька заробила 50%, старалась.
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+13
-3
avatar
walcom (Киев)
04.12.2021 в 15:57
влажные мечты крото ботов испарились
Ответить
+12
-3
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 15:57
ну, так якось. але достойно, без ганьби. як личить чемпіону. слава вкдк.
Ответить
+14
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.12.2021 в 15:57
Вот и не страшно)))) А так боялись, аж письнули)))))
Ответить
+4
-12
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 16:00
Петушок, ни кто ни кого не боялся, тут двойные стандарты, в прошлом сезоне ФК коммунальник сопли распустил в аналогичной ситуации, а всякие павелки облизали рыжему ублюдку ботинки и присудили Ингульцу технарь. Это даже лучше, Динамо в очередной раз доказала что является народной командой, и нам все равно где когда у кого и при каких условиях выигрывать!!! Хотя кому я это пишу, петуху обычному.
Ответить
+11
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
04.12.2021 в 16:02
Хто боявся? І так ж був ясний результат! Тут ж, швидше, справа принципу - якщо торік технарь був, то чому не зараз. А взагалі такі ігри треба всі грати - 90х ж на більшості полів не було підігріву і теж 16 команд було, тому грали взимку і мовчали!
Ответить
+8
-2
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:05
"письнули" спочатку кроти, минулого року. І ти - собі в спідницю
Ответить
+8
-3
Wertu098 (бамбас )
04.12.2021 в 16:50
Скорее ему письнули на ипальник)))
+3
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
04.12.2021 в 15:57
9 українців в старті, 10 на фініші. От що значить українська команда.
Ответить
+14
-1
мы за динамо (киев)
04.12.2021 в 16:02
куриця не птиця-- кенжора не заграниця.
Ответить
+10
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.12.2021 в 15:56
Прекрасна перемога Чемпіона!
Ответить
+13
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 15:55
С победой чемпионов, лучший клуб Украины и самый украинский клуб в Украине !!!
Ответить
+15
-4
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 16:11
Кто тебе это сказал? или мечты-мечты?Личное мнение? ну так сокровенным не стоит ...Чем самый? в Вересе не украинцев меньше...Балобол однако
Ответить
+1
-7
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 16:12
А в Бога веришь?
0
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 16:15
Я говорю о клубе, а не каком-то недоразумении. Аккуратнее размахивай языком.
+7
0
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 16:23
Твоё о лучшем и самом... Добавляй что это твои мечты и желания, не надо за всех...
0
-6
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2021 в 16:29
Ты меня не интересуешь. Я поздравляю болельщиков Динамо Киев, а ты проходи мимо.
+4
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
04.12.2021 в 16:43
"Самый анти-украинский" клуб зарегистрирован на Кипре, хозяева - израильтяне, тренер - румын
Ответить
0
-5
Alex-696 (Немирів)
04.12.2021 в 17:10
Ти такий самий антиукраїнець, тож не звизди))) Песемовець)))
+2
0
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 15:53
не витягнула кротомонзуль вірус
Ответить
+11
-1
Serhio79 (Kyiv)
04.12.2021 в 16:02
Шансів на нічию у рівнян не було і близько, з перших хвилин почали фоли і картки збирати, що свідчить про недостатню фізично готовність. Клас команд сьогодні був дуже різним
Ответить
+9
0
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 15:53
Динамо та вболівальників - з перемогою! тьху на слюнявих кротенят
Ответить
+13
-3
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 15:54
2 рази тьху....
Ответить
+12
-5
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 16:20
Надо три --уже не бобрята чемпы...печаль
0
-6
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:25
schabay - хіба чемпіонат вже завершено? Ну якщо в тебе понос, випий щось або звернись до лікаря.
+5
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 15:53
Всех поклонников лучшей команды Украины с победой!!! Ни смотря ни на что Динамо возвращает себе свое законное первое место!!! Что то Дениска мне начинает нравится ( как футболист ), старею наверное)))
Ответить
+12
-4
Hanter44 (Baburka)
04.12.2021 в 16:03
Когда пишете ВКДК не забывайте впереди проставлять букву "Б"-(бывший)
Ответить
+3
-8
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 16:05
Бывшие бывают только донецкие, а Динамо было есть и будет великим клубом, историю не обмануть и она циклична, всегда за закатом следует рассвет ;)
+9
-3
sasha_lv (Львів)
04.12.2021 в 16:06
FCZK +
+5
-1
avatar
WuTang (Київ)
04.12.2021 в 16:07
Hanter44, перед тим як взагалі щось писати, перед реченням пиши що ти дебіл, та твої слова, як і ти само, нічого не варті.
+7
-1
Hanter44 (Baburka)
04.12.2021 в 16:30
А вот МУТАНТ вполне узнаваем.Не знаю ,есть ли надобность перечислять все его недавние ники.Или достаточно напомнить о его постоянной прописке в психбольнице?
0
-6
schabay (Краснодон)
04.12.2021 в 16:18
ЧмО надо было больше обидеть, и чем лучший? меховыми изделиями?
Ответить
0
-7
FCZK-1922 (Кировоград)
04.12.2021 в 16:21
А разве на кроту мех растет?
+7
0


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