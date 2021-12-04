Верес - Динамо 0:3. Ответ конкуренту

Матч состоится в любую погоду. Но это не означает, что без скандала. Как только в Украине наступает зима украинский футбол начинает тонуть в скандалах и обвинениях. В этом году, к примеру, начало было положено в Луцке, где "Верес" принимал "Динамо". Вчера встречу юниорских команд в Ровно перенесли, сегодня битва взрослых коллективов также была под угрозой срыва. Из того, что удалось прочесть и услышать, можно сделать следующий вывод. Ночью на стадионе "Авангард" не работал подгорев, из-за чего поле на утро стало слишком твердым. Долго думали, долго спорили, по итогу Монзуль сказала, что игре быть. А значит, и быть разговорам, а может и скандалам, после.

Теперь непосредственно к футболу. Юрий Вирт продолжает выпускать прогнозируемый нами состав. Наставник ровенчан верит в основную обойму, меняя исключительно нападающих. Иногда выходит Шестаков, иногда Сергийчук. Сегодня настало время второго. "Динамо" также подготовило минимум сюрпризов. Боевой состав с Вербичем на левом фланге. Беньямин из-за травм давно потерял статус неприкасаемого, но в последний месяц снова начал набирать форму. Кто вышел на позиции форварда? Гармаш, конечно же.

Что мог предложить "Верес" против чемпиона? Агрессивную оборону, низкий блок, компактность сзади, редкие контратаки. Согласитесь, самое то для тяжелого поля. Поля, на котором ровенчане в УПЛ не проигрывали и пропустили за первый круг всего раз. С пенальти. Однако "Динамо" - соперник иного уровня. Забивают они всем. Практически всем. С первых минут фаворит забрал мяч, но сильно Когута напрячь не удалось. Так, несколько подходов и удар издали от Гармаша. Форвард пробил неожиданно, но сильно выше. По такой игре, забитый гол сильно бы облегчил жизнь гостям, и они нашли свое счастье. Сидорчук вырезал на Вербича, тот отдал не лучший пас на Цыганкова, а вингер сумел вернуть сферу легионеру. Словенец принял и пробил в ближний - 0:1. Вина Когута? Немного есть.

В остальном футбол был далек от интересного. "Динамо" много создавать не могло, "Верес" - не планировал. Были фолы, желтые, неплохие розыгрыши стандартов и хороший эпизод Вербича. Словенец выбегал на Когута, но в ближнем бою кипер вышел победителем. Как вы поняли, за опасность и зрелищность в первой половине отвечал Вербич и... Да и все, пожалуй.

Вероятно, и без начала второго тайма о матче в Луцке говорили бы много. Но на 50-й минуте в огонь сегодняшней встречи решили добавить немного бензина. Петько зацепил ногу Гармаша в штрафной - Денис упал. Это пенальти. Цыганков пробил неплохо, Когут почти дотянулся. Но почти не считается - 0:2. Радость была недолгой, ибо Монзуль быстро подсказали, что удар нужно перебить. Кто-то из гостей раньше времени вбежал в штрафную, а потому Виктор снова подошел к точке. И промазал, ударив сильно выше. Эмоции, крики, красная Вукоевичу и желтая Вирту - все это реакция на бурный старт второй половины.

"Верес" осмелел, побежав вперед. Игра открылась, что очень помогло гостям забить. Дважды. Сначала дубль оформил Вербич, который во втором раз забил в ближний, правда на этот раз после паса Шапаренко. Третий гол "Динамо" - ошибка Мирошника, подарившего на ровном месте мяч Денису Гармашу. Выпад киевлян 2 в 2, пас Дена на Цыганкова и удар последнего в пустые. Таки забил. Свой 11-й в сезоне и третий для "Динамо" в нашем матче. Сенсации не случилось.

В принципе, концовку стоило смотреть только ради того, чтобы понять, будут ли киевляне работать на разницу голов. "Шахтер" вчера забил шесть, а значит коллективу Луческу нужно было отвечать. Причем не менее достойно. Старания отличиться еще были, но больше трех мячей в ворота Когута не влетело. Неплохо бил Цыганков, свежий Караваев заработал удаление для Немчанинова, но все это на итоговой счет не повлияло. 0:3. "Динамо" берет три очка, догоняет "горняков", но теперь уже отстает из-за разницы голов - 47:9 у дончан против 46:8 у столичной команды. Вероятно, это самая интересная гонка вооружений со времен холодной войны.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Верес - Динамо 0:3

Голы: Беньямин Вербич 21, Беньямин Вербич 61, Виктор Цыганков 65

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 64), Роман Гончаренко, Виталий Дахновский (Сергей Шестаков 78), Геннадий Пасич (Виталий Тимофеенко 78), Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 64), Дмитрий Немчанинов, Валерий Кучеров (Никита Полюлях 64), Сергей Петько, Роман Мирошник

Динамо: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич (Карлос Де Пена 86), Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев 86), Виталий Миколенко, Денис Гармаш (Владислав Кулач 79), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Александр Сирота, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик 79)

Предупреждения: Сергей Панасенко 4, Виталий Дахновский 15, Роман Гончаренко 32, Геннадий Пасич 50 - Николай Шапаренко 25

Удаление: Дмитрий Немчанинов 87

Нереализованный пенальти: Виктор Цыганков 54