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Хавбек Мариуполя: Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить

Премьер-лига
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"Азовцы" сумели уйти от поражения в матче с "Десной"

Хавбек Мариуполя: Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук подвел итоги ничьей с "Десной" (3:3) в поединке 17-го тура УПЛ.

— Выдался очень хороший матч в вашем исполнении. Какие ощущения?

— Да, хорошая игра с сильным соперником. Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить, но все равно это плюс один пункт в копилку.

— Что можете сказать про состояние газона и про погодные условия?

Не хотелось бы говорить о поле, так как оно одинаковое для обеих команд. Конечно, привыкали первые 10-15 минут, потом адаптировались и я считаю, в целом показали хороший футбол. Это касается как нас, так и нашего соперника.

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— Три гола. Можно ли сказать что это ваш лучший матч в Премьер-лиге?

— На моем счету два мяча, третий забил Хромей. Но все равно, наверное, это один из лучших моих матчей, так как моя задача как атакующего игрока забивать голы и отдавать передачи.

— Вы оригинально празднуете голы. Что это означает и кому посвящается?

Ничего не означает. Первый гол с Холодом отпраздновали. Мы с ним давно дружим и придумали такое. Второй – это просто обычное движение.

— Ничья на выезде с таким соперником как "Десна", результат добавляет уверенности перед заключительным матчем года?

Да, конечно. Несмотря на то, что настраивались на победу, но вырвать на последних минутах ничью, думаю для нас это плюс.

— В этом матче "Мариуполь" установил рекорд – 13 реализованных пенальти подряд. Откуда такая хладнокровность?

— Часто после тренировок отрабатываем удары с отметки. То я, то Мишнев. Он мне дал пробить и я забил, - сказал Кащук.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Алексей Кащук
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Источник:
ФК Мариуполь

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