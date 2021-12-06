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Хавбек Мариуполя: Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить
"Азовцы" сумели уйти от поражения в матче с "Десной"
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук подвел итоги ничьей с "Десной" (3:3) в поединке 17-го тура УПЛ.
— Выдался очень хороший матч в вашем исполнении. Какие ощущения?
— Да, хорошая игра с сильным соперником. Для нас это очко очень важно, хотя мы и стремились победить, но все равно это плюс один пункт в копилку.
— Что можете сказать про состояние газона и про погодные условия?
— Не хотелось бы говорить о поле, так как оно одинаковое для обеих команд. Конечно, привыкали первые 10-15 минут, потом адаптировались и я считаю, в целом показали хороший футбол. Это касается как нас, так и нашего соперника.
— Три гола. Можно ли сказать что это ваш лучший матч в Премьер-лиге?
— На моем счету два мяча, третий забил Хромей. Но все равно, наверное, это один из лучших моих матчей, так как моя задача как атакующего игрока забивать голы и отдавать передачи.
— Вы оригинально празднуете голы. Что это означает и кому посвящается?
— Ничего не означает. Первый гол с Холодом отпраздновали. Мы с ним давно дружим и придумали такое. Второй – это просто обычное движение.
— Ничья на выезде с таким соперником как "Десна", результат добавляет уверенности перед заключительным матчем года?
— Да, конечно. Несмотря на то, что настраивались на победу, но вырвать на последних минутах ничью, думаю для нас это плюс.
— В этом матче "Мариуполь" установил рекорд – 13 реализованных пенальти подряд. Откуда такая хладнокровность?
— Часто после тренировок отрабатываем удары с отметки. То я, то Мишнев. Он мне дал пробить и я забил, - сказал Кащук.
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