Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ

"Металлист" интересуется двумя игрока "Ворсклы" - полузащитником Оливье Тиллем и нападающим Русланом Степанюком. Об это заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"С финансовой точки зрения, в клубе все нормально. Тем более, зимой обещают хорошие по условиям сборы, но есть другая проблема. В "Ворскле" есть два игрока – Тилль и Степанюк, к которым есть интерес. И есть такой клуб, который активно это все мониторит – это "Металлист".

По Тиллю "Ворскла" все правильно сделала. У футболиста долгосрочный контракт до 2024 года и они его точно не отпустят дешевле, чем за 1,5-2 миллиона евро и его очень сложно будет получить.

По Степанюку тоже очень интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года, но недавно "Ворскла" продлила с ним соглашение на три года, однако прописана клаусула. По моей информации, ориентировочно 600 тысяч евро отступных", — сказал журналист.