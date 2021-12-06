Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ
Оба футболиста проводят результативный сезон в составе полтавчан
Фото: Александр Приходько
"Металлист" интересуется двумя игрока "Ворсклы" - полузащитником Оливье Тиллем и нападающим Русланом Степанюком. Об это заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"С финансовой точки зрения, в клубе все нормально. Тем более, зимой обещают хорошие по условиям сборы, но есть другая проблема. В "Ворскле" есть два игрока – Тилль и Степанюк, к которым есть интерес. И есть такой клуб, который активно это все мониторит – это "Металлист".
По Тиллю "Ворскла" все правильно сделала. У футболиста долгосрочный контракт до 2024 года и они его точно не отпустят дешевле, чем за 1,5-2 миллиона евро и его очень сложно будет получить.
По Степанюку тоже очень интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года, но недавно "Ворскла" продлила с ним соглашение на три года, однако прописана клаусула. По моей информации, ориентировочно 600 тысяч евро отступных", — сказал журналист.
24-летний Тилль в нынешнем сезоне провел 18 матчей за "Ворсклу", где забил 10 голов и сделал 7 ассистов. На счету 29-летнего Степанюка 6 забитых мячей и две результативные передачи в 19 поединках.
Напомним, "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.
Популярное сейчас
- Шахтер может включить в сделку по трансферу Бога одного из своих лидеров
- Скрипник о переводе Кочергина в дубль: Такая ситуация была ожидаемой
- Шевченко: На матч с Ювентусом трудно было даже набрать стартовый состав
- Шахтер - Львов 6:1. Шоу имени Михаила Мудрика
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО