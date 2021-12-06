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Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Оба футболиста проводят результативный сезон в составе полтавчан

Два лидера Ворсклы попали в сферу интересов Металлиста - СМИ

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Металлист" интересуется двумя игрока "Ворсклы" - полузащитником Оливье Тиллем и нападающим Русланом Степанюком. Об это заявил ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"С финансовой точки зрения, в клубе все нормально. Тем более, зимой обещают хорошие по условиям сборы, но есть другая проблема. В "Ворскле" есть два игрока – Тилль и Степанюк, к которым есть интерес. И есть такой клуб, который активно это все мониторит – это "Металлист".

По Тиллю "Ворскла" все правильно сделала. У футболиста долгосрочный контракт до 2024 года и они его точно не отпустят дешевле, чем за 1,5-2 миллиона евро и его очень сложно будет получить.

По Степанюку тоже очень интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года, но недавно "Ворскла" продлила с ним соглашение на три года, однако прописана клаусула. По моей информации, ориентировочно 600 тысяч евро отступных", — сказал журналист.

24-летний Тилль в нынешнем сезоне провел 18 матчей за "Ворсклу", где забил 10 голов и сделал 7 ассистов. На счету 29-летнего Степанюка 6 забитых мячей и две результативные передачи в 19 поединках.

Напомним, "Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (4)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.12.2021 в 13:33
Тилль може і 5млн коштувати
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0
-1
miha (Нежин)
06.12.2021 в 12:51
Лучше мера Полтавы себе заберите, полностью ваш ватоцефал.
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+2
-1
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tolina-ystas (Краматорск)
06.12.2021 в 13:00
Тебе нужно на другой сайт,там про мэров здесь про футбол.
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0
-1
vgolovan (полтава)
06.12.2021 в 13:20
ты наверное лично с ним знаком
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0
-1


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