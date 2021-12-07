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Марлос не будет продлевать контракт с Шахтером и вернется в Бразилию - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразилец определился со своим будущем

Марлос не будет продлевать контракт с Шахтером и вернется в Бразилию - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Марлос определился со своим будущем. 33-летний бразилец покинет донецкую команду, сообщает Footboom.

По информации источника, Марлос отказался от нового контракта с "горняками" и по завершении действующего соглашения вернется в Бразилию. Отметим, что сотрудничество бразильца с донецким клубом заканчивается в конце 2021 года.

Хавбек переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета "Металлиста", а с 2014 года представляет "Шахтер". В нынешнем сезоне Марлос провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил шесть результативных передач.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2021 в 11:25
покидает ШД с таким позором благодаря Дзерби
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