Марлос не будет продлевать контракт с Шахтером и вернется в Бразилию - СМИ

Полузащитник "Шахтера" Марлос определился со своим будущем. 33-летний бразилец покинет донецкую команду, сообщает Footboom.

По информации источника, Марлос отказался от нового контракта с "горняками" и по завершении действующего соглашения вернется в Бразилию. Отметим, что сотрудничество бразильца с донецким клубом заканчивается в конце 2021 года.

Хавбек переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета "Металлиста", а с 2014 года представляет "Шахтер". В нынешнем сезоне Марлос провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил шесть результативных передач.