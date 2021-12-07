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Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока команды в ноябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатский клуб подвел итоги голосования

Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока команды в ноябре

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" огласил результаты голосования болельщиков за лучшего игрока команды в ноябре. Уверенную победу добыл защитник Даниил Кныш.

Отметим, что среди претендентов на эту награду были также Евгений Селезнев и Олег Горин.

В ноябре Кныш провел четыре матча за "Минай" и забил один гол. Даниил отметился в поединке против "Колоса" (1:1). Всего в нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл 14 матчей и выполнил одну результативную передачу.

Напомним, "Минай" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 10 очков в 17 матчах. В следующем туре, 12 декабря команда Игоря Леонова сыграет 12 декабря выездной поединок против "Колоса".

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В статье: ФК Минай Даниил Кныш
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Источник:
ФК Минай

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