"Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя" - Леонов грозит судом Сенькиву

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал конфликт с журналистом Андреем Сенькивым .

– Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет права такое писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как пишет он – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на "Минае". Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя. Если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потреплю, когда пишут брехню обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то – не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня.

– Вы сказали, что есть люди, которые говорят Сенькиву, что писать, что он пишет на заказ. Кого вы имели в виду?

– Это уже мои проблемы. Я вообще не хочу разговаривать с ним, он пишет брехню. Клянусь. Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и "Минае". А кого я имел в виду – он просто неправильно меня понял, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, чтобы он не трогал Селезнева. Пусть отпустит его, и "Минай".

– Вы также сказали, что если Сенькив еще раз напишет о команде, о личностях, то чтобы он не обижался на вас. Это можно расценивать как угрозу.

– Нет, но если он еще раз что-то скажет, я подам на него в суд за клевету. И мы будем с ним судиться. Вот и все. Если он пишет обо мне брехню, я могу на него в суд подать? Если он еще будет писать брехню обо мне, я подам на него в суд. Если он будет честно писать, я не буду подавать в суд. Я не дам порочить свое честное имя каким-то журналистам, таким как Сенькив. Если он докажет свою правоту – нет вопросов. Но я выиграю этот суд, потому что я всегда прав. А он неправ. У меня есть 25-30 человек в команде, которые скажут, что я говорю правду, а он брехню. Может, есть какой-то один человек, который докладывает Сенькиву. Фиг его знает. Он должен доказать, что я не контролирую ситуацию. Но я докажу, что пацаны за меня.

Я не хочу подавать на Сенькива в суд, но он хочет хайпануть на мне и Селезневе. Если бы это была правда, я бы с вами не разговаривал. У меня есть команда, я хочу оставить ее в УПЛ. Селезнев – легенда. Если Сенькив еще раз напишет что-то обо мне и команде, я подам на него в суд за клевету. Это 100%. 300%. У меня есть имя в украинском футболе, которым я дорожу. И у Селезнева есть имя. Бывают случаи, но это наше, в кругу. Где-то погулял.

Я собрался со всеми 25 людьми из команды и разговаривал с ним, а он взял и выложил это в интернет. Это остатки его совести. Я разговаривал при всех, не ругался, нормально общался. Это моя команда, мои 25 человек. Я за них голову сверну, и за Селезнева, и за других. А Сенькив неправ. Если он хочет хайповать на мне, я его просто уничтожу. Он неправильно делает. Я его не то что уничтожу, я не хочу этого, но подам в суд.