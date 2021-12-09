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"Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя" - Леонов грозит судом Сенькиву

Премьер-лига
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(1 голосов)

Конфликт продолжает развиваться

"Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя" - Леонов грозит судом Сенькиву

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Игорь Леонов прокомментировал конфликт с журналистом Андреем Сенькивым.

– Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет права такое писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как пишет он – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на "Минае". Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя. Если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потреплю, когда пишут брехню обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то – не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня.

– Вы сказали, что есть люди, которые говорят Сенькиву, что писать, что он пишет на заказ. Кого вы имели в виду?

– Это уже мои проблемы. Я вообще не хочу разговаривать с ним, он пишет брехню. Клянусь. Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и "Минае". А кого я имел в виду – он просто неправильно меня понял, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, чтобы он не трогал Селезнева. Пусть отпустит его, и "Минай".

– Вы также сказали, что если Сенькив еще раз напишет о команде, о личностях, то чтобы он не обижался на вас. Это можно расценивать как угрозу.

– Нет, но если он еще раз что-то скажет, я подам на него в суд за клевету. И мы будем с ним судиться. Вот и все. Если он пишет обо мне брехню, я могу на него в суд подать? Если он еще будет писать брехню обо мне, я подам на него в суд. Если он будет честно писать, я не буду подавать в суд. Я не дам порочить свое честное имя каким-то журналистам, таким как Сенькив. Если он докажет свою правоту – нет вопросов. Но я выиграю этот суд, потому что я всегда прав. А он неправ. У меня есть 25-30 человек в команде, которые скажут, что я говорю правду, а он брехню. Может, есть какой-то один человек, который докладывает Сенькиву. Фиг его знает. Он должен доказать, что я не контролирую ситуацию. Но я докажу, что пацаны за меня.

Я не хочу подавать на Сенькива в суд, но он хочет хайпануть на мне и Селезневе. Если бы это была правда, я бы с вами не разговаривал. У меня есть команда, я хочу оставить ее в УПЛ. Селезнев – легенда. Если Сенькив еще раз напишет что-то обо мне и команде, я подам на него в суд за клевету. Это 100%. 300%. У меня есть имя в украинском футболе, которым я дорожу. И у Селезнева есть имя. Бывают случаи, но это наше, в кругу. Где-то погулял.

Я собрался со всеми 25 людьми из команды и разговаривал с ним, а он взял и выложил это в интернет. Это остатки его совести. Я разговаривал при всех, не ругался, нормально общался. Это моя команда, мои 25 человек. Я за них голову сверну, и за Селезнева, и за других. А Сенькив неправ. Если он хочет хайповать на мне, я его просто уничтожу. Он неправильно делает. Я его не то что уничтожу, я не хочу этого, но подам в суд.

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В статье: Евгений Селезнев Игорь Леонов ФК Минай ТаТоТаке Андрей Сенькив
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (21)
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wist15 (Киев)
09.12.2021 в 21:06
"Если бы Селезнев всегда был пьян," - пля.... и ведь за язык не тянулу Леонова можно через раз бухать? Миле и гадёнышу не говорите. Да и Саленко сразу подтянется и вернётся в большой футбол
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
09.12.2021 в 21:04
Легенда кабаков, кумир наливаек, светоч проституток !
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0
0
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donkrot (Донецк)
09.12.2021 в 21:03
Та гавно оно!!!
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+1
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
09.12.2021 в 20:57
тунец-кормилец нашёл себе тренера по духу, лучше б он в Мордоре остался.
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.12.2021 в 20:52
Задрали! Раздули на ровном месте конфликт! Та нормальный этот Леонов! И хоть Я не фанат Селезнева, но чего его доставать?!
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+3
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
09.12.2021 в 20:28
Смешной дядя.
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+5
-3
Дон Купер (Хмельницький)
09.12.2021 в 20:34
Леонов нагадав мені залдостанова з його спітчем про русофобію).
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+5
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2021 в 21:05
По интелекту -- брат родной...
0
0
Astor Astor (Одесса)
09.12.2021 в 20:21
Молодец мужик. Отстаивает свою команду. А дегенераты, которые поддерживают мразь Сенькива, сами от этой гомосятины ничем не отличаются.
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+4
-11
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 20:28
тебе вот все известно, кто гомосятина, кто дегенерат? Думаешь в зад себе вставил русский флаг и вангой стал?)))
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+8
-4
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
09.12.2021 в 20:15
Хайпанути на "Минаї"(!!!), Селезньов - легенда... оце, нарешті, Кармілєц знайшов свого тренера, можна сказати "свою половинку". Біба і Боба. Бівіс і Батхед.
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+8
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2021 в 20:14
Леонову респект! Журнашлюха врёт,а журналист должен писать правду.
Ответить
+5
-10
avatar
Цап-царап (Харків)
09.12.2021 в 20:54
"Я зібрався з усіма 25 людьми з команди та розмовляв з ним, а він узяв та виклав це в інтернет." Видимо не врёт...
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+2
0
янковский ян (Запорожье)
09.12.2021 в 20:12
Разговор истерики. Или журналист так написал интервью или тренер не контролирует свои эмоции
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+8
-1
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 20:15
в точку, смешно было читать, на тренера вообще не похож)
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+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
09.12.2021 в 19:55
Так тунец сказал что ему этот трансгендер до задницы? Только не уточнил в каком смысле...
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+3
-2
avatar
Il Gatto
09.12.2021 в 19:50
Типу сам Сеньків змусив Тунца дзвонити і погрожувати? Фігасобі, журналісти вже до чого дійшли. По факту, Леонов такий ж бидлан і жлоб
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+9
-3
xapyga (Запорожье)
09.12.2021 в 20:16
он пытается открестится что он донецкое быдло)
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+4
-2
avatar
Wieniawski (Калуш)
09.12.2021 в 19:50
Легенда это Лобановский, Шевченко .... а селя невоспитанное быдло. Был бы мужиком, пасть бы закрыл и доказал все работой и голами ... собака лает но караван не идет
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+10
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2021 в 20:38
Если на тебя будут дерьмо лить-ты пасть закроешь?
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+2
-5
avatar
Просто Квашин (Харьков)
09.12.2021 в 21:08
Вас е. бут, а вы крепчайте ! Донбасс порожняк не гонит !
+1
0


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