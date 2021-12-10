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Трубин вошел в сборную мира U-20 по версии IFFHS за 2021 год

Премьер-лига
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(1 голосов)

Прогресс украинского кипера очевиден

Трубин вошел в сборную мира U-20 по версии IFFHS за 2021 год

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS составила символическую сборную лучших игроков мира до 20 лет за 2021 год.

В нее вошел и украинский вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин.

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Защитники: Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал")

Нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария")

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2021 в 19:47
Крутой парень!!! Удачи и прогресса!
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