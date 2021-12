Трубин вошел в сборную мира U-20 по версии IFFHS за 2021 год

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS составила символическую сборную лучших игроков мира до 20 лет за 2021 год.

В нее вошел и украинский вратарь " Шахтера " Анатолий Трубин.

Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")

Защитники: Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал")

Нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария")

IFFHS MEN'S YOUTH (U20) WORLD TEAM OF THE YEAR 2021



IFFHS AWARDS 2021



TODAY-IFFHS MEN'S YOUTH (U20) WORLD TEAM OF THE YEAR 2021



For more information:https://t.co/pFyjWaLneA#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #iffhs pic.twitter.com/kSJhhnzKpH