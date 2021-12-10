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Трубин вошел в сборную мира U-20 по версии IFFHS за 2021 год
Прогресс украинского кипера очевиден
Фото: ФК Шахтер Донецк
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS составила символическую сборную лучших игроков мира до 20 лет за 2021 год.
В нее вошел и украинский вратарь "
Вратарь: Анатолий Трубин ("Шахтер")
Защитники: Бенуа Бадиашиле ("Монако"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")
Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" Дортмунд), Педри ("Барселона"), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал")
Нападающие: Родриго Гоэс ("Реал"), Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Джамал Мусиала ("Бавария")
IFFHS MEN'S YOUTH (U20) WORLD TEAM OF THE YEAR 2021— IFFHS (@iffhs_media) December 9, 2021
IFFHS AWARDS 2021
TODAY-IFFHS MEN'S YOUTH (U20) WORLD TEAM OF THE YEAR 2021
For more information:https://t.co/pFyjWaLneA#iffhs_news #awards #history #statistics #world_cup #winners #players #national #international #iffhs pic.twitter.com/kSJhhnzKpH
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