  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сын Марлоса попрощался с футбольной школой в Киеве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сын Марлоса попрощался с футбольной школой в Киеве

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Еще один шаг украинского бразильца к уходу из состава "горняков"

Сын Марлоса попрощался с футбольной школой в Киеве

Інстаграм Кудрівки Академії/Автор відомий

Новина українською

Вчера стало известно, что Марлос не поедет на последний матч года "Шахтера" против "Александрии". Также вчера попрощался со своей футбольной школой в Киеве сын футболиста Бернардо.

Жена игрока Ана выставила видео, где их девятилетнего сына провожают уже его бывшие одноклубники символическим для футбольного общества коридором.

Также каждый из юных игроков расписался на памятном мяче, который Бернардо унес с собой.

Напомним, что сын Марлоса почти всю свою жизнь прожил в Украине, ведь родился в 2012 году, а тогда футболист уже выступал за "Металлист".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
2.dc (Николаев)
11.12.2021 в 10:29
А вот это уже, даже больше чем звоночек … Давеча, некто Палкин, в очень красивых словах и определениях расписывал Патрика. И много в том правды, но … Поистине знаковыми и определяющими для Шахтера были исключительно Тайсон, и, вот теперь уже и Марлос … о такэ … (
Ответить
0
0
Fontango (Kharkov)
11.12.2021 в 10:24
Напомним, что сын Марлоса почти всю свою жизнь прожил в Украине, ведь родился в 2012 году, а тогда футболист уже выступал за "Металлист". Ну значит будем надеяться, что лет через 10 ... новый игрок сборной Украины, , будет радовать своей игрой, так же как его отец!
Ответить
+1
0
Prach13 (Дрогобич)
11.12.2021 в 10:23
Бажаю всього найкращого нашому украінцю!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...