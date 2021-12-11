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Сын Марлоса попрощался с футбольной школой в Киеве
Еще один шаг украинского бразильца к уходу из состава "горняков"
Інстаграм Кудрівки Академії/Автор відомий
Вчера стало известно, что Марлос не поедет на последний матч года "Шахтера" против "Александрии". Также вчера попрощался со своей футбольной школой в Киеве сын футболиста Бернардо.
Жена игрока Ана выставила видео, где их девятилетнего сына провожают уже его бывшие одноклубники символическим для футбольного общества коридором.
Также каждый из юных игроков расписался на памятном мяче, который Бернардо унес с собой.
Напомним, что сын Марлоса почти всю свою жизнь прожил в Украине, ведь родился в 2012 году, а тогда футболист уже выступал за "Металлист".
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