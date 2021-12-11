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Марлос может стать игроком обладателя южноамериканского аналога Лиги Европы

Премьер-лига
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Ведутся переговоры

Марлос может стать игроком обладателя южноамериканского аналога Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вингер "Шахтера" Марлос становится еще ближе к уходу из клуба. Он не вошел в заявку на финальный матч "горняков" в году, а также его сын порощался с киевской футбольной школой. Теперь же бразильское издание Tretis заявило, что игрок уже несколько последних недель ведет переговоры с "Атлетико Паранаэнсе".

В приглашении футболиста заинтересован сам президент клуба Марио Селса Петраглия. По сути, он и ведет переговоры с Марлосом напрямую.

Важным рычагом перехода является то, что украинский бразилец родился в микрорайоне Куритибы, которой и представляет "Атлетико Паранаенсе". Его семья болеет за этот клуб. Через несколько дней уже и сам Марлос прилетит на Родину на каникулы.

Переговоры проходят так долго из-за зарплаты футболиста. В Украине Марлос получал 1,8 млн евро в сезон, а "Атлетико" не готов платить такие деньги.

Отметим, что "Атлетико Паранаэнсе" стал обладателем Южноамериканского Кубка 2021 – аналога тамошней Лиги Европы (второго за престижностью трофея после Кубка Либертадорес). Также клуб занял 14-е место в бразильской Серии А.

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В статье: Марлос Шахтер (Донецк) Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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Источник:
Tretis

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