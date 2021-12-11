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Марлос может стать игроком обладателя южноамериканского аналога Лиги Европы
Ведутся переговоры
Фото - Олександр Приходько
Вингер "Шахтера" Марлос становится еще ближе к уходу из клуба. Он
В приглашении футболиста заинтересован сам президент клуба Марио Селса Петраглия. По сути, он и ведет переговоры с Марлосом напрямую.
Важным рычагом перехода является то, что украинский бразилец родился в микрорайоне Куритибы, которой и представляет "Атлетико Паранаенсе". Его семья болеет за этот клуб. Через несколько дней уже и сам Марлос прилетит на Родину на каникулы.
Переговоры проходят так долго из-за зарплаты футболиста. В Украине Марлос получал 1,8 млн евро в сезон, а "Атлетико" не готов платить такие деньги.
Отметим, что "Атлетико Паранаэнсе" стал обладателем Южноамериканского Кубка 2021 – аналога тамошней Лиги Европы (второго за престижностью трофея после Кубка Либертадорес). Также клуб занял 14-е место в бразильской Серии А.
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