Шахтер отправился на матч с Александрией без Марлоса

Донецкий " Шахтер " отправился на матч 18-го тура чемпионата Украины против Александрии.

Команда вылетела из Киева в Кривой Рог, откуда на автобусе добралась до Александрии.

Роберто Де Дзерби в заключительной игре в 2021 году рассчитывает на 20 футболистов.

Отметим, что в заявке нет Марлоса, у которого в январе заканчивается контракт с клубом.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо