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Шахтер отправился на матч с Александрией без Марлоса
В заявке на матч - 20 игроков
shakhtar.com
Донецкий "
Команда вылетела из Киева в Кривой Рог, откуда на автобусе добралась до Александрии.
Роберто Де Дзерби в заключительной игре в 2021 году рассчитывает на 20 футболистов.
Отметим, что в заявке нет Марлоса, у которого в январе заканчивается контракт с клубом.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо
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