  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер отправился на матч с Александрией без Марлоса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер отправился на матч с Александрией без Марлоса

Премьер-лига
(2 голосов)

В заявке на матч - 20 игроков

Шахтер отправился на матч с Александрией без Марлоса

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий "Шахтер" отправился на матч 18-го тура чемпионата Украины против Александрии.

Команда вылетела из Киева в Кривой Рог, откуда на автобусе добралась до Александрии.

Роберто Де Дзерби в заключительной игре в 2021 году рассчитывает на 20 футболистов.

Отметим, что в заявке нет Марлоса, у которого в январе заканчивается контракт с клубом.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Педриньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Читайте такжеМатч против Александрии станет для Марлоса последним в составе Шахтера

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марлос Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтер

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.12.2021 в 20:33
А где Шевченко делся?
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2021 в 20:28
Если это так, то ФК коммунальник гавно ещё большее чем о нем думают
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
10.12.2021 в 20:11
Час назад этот сайт писал что Марлос выведет Шахтёр в капитанской повязке последний раз на матч с Александрией. А потом мы удивляемся всяким заказным статейкам непонятных Царевских.
Ответить
+5
0
Zolotoy Myach (Chicago)
10.12.2021 в 20:24
Может журналисты слегка с г*внецом, может руководство клуба обиду на парня затаило, может дзерби наполеоновский план какой придумало, может сам виновник послал их к лешему. Хз. Мир такой, ничему нельзя дивиться
Ответить
+4
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.12.2021 в 20:29
Здесь таких постов тьма
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...