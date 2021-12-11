Луческу: Динамо – это тот же уровень, что и Бенфика. Яремчук мог и в Киеве так вырасти

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал карьерный рост Романа Яремчука:

“ – В "Бенфике" играет Роман Яремчук, который был в "Динамо". В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?

– Другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста.

Он вырос в Европе, он играет в “Бенфике”. Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в “Динамо” Киев. "Динамо" – это тот же уровень, что и "Бенфика", – сказал Луческу.