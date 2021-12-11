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Луческу: Динамо – это тот же уровень, что и Бенфика. Яремчук мог и в Киеве так вырасти
Но результаты матчей Лиги чемпионов показали обратное
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал карьерный рост Романа Яремчука:
“ – В "Бенфике" играет Роман Яремчук, который был в "Динамо". В Киеве он не смог закрепиться, а в Европе вырос. Это Европа так влияет или в чем причина?
– Другие чемпионаты, другой уровень, другие требования, другое давление. Жить и играть в Европе, в других чемпионатах – это большой плюс, потому что они тебя заставляют работать на максимум, заставляют играть на максимум, и ты растешь с точки зрения футболиста.
Он вырос в Европе, он играет в “Бенфике”. Но, наверное, с таким же успехом он мог вырасти и играть в “Динамо” Киев. "Динамо" – это тот же уровень, что и "Бенфика", – сказал Луческу.
Отметим, что в текущем сезоне ЛЧ лиссабонская и киевская команды встречались дважды. "Орлы" одержали победу со счетом 2:0 в Португалии, а в Украине коллективы разошлись мирными нулями. Один из голов "Бенфики" забил как раз Роман Яремчук.
Напомним, что украинский нападающий провел в "Динамо" 10 лет (включая академию), однако сыграл за первую команду всего 11 матчей, не отличившись результативными действиями. В конце концов, киевляне его продали в "Гент" в 2017 году за 2 млн евро.
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