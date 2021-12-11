Размытый футбол. Верес - Рух 1:1

Как и предполагалось, больших неожиданностей в составах команд не было. У Юрия Вирта главной дилеммой была позиция левого защитника, куда он передвинул Солдата, а вакантное после этого место правого бека отдал Сергею Шестакову. Леонид Кучук вообще ничем не удивил, выпустив на поле с первых минут ровно тот же состав, который мы прогнозировали в анонсе.

Как и предполагалось 2.0, футбола как такового мы не увидели. Во-первых, мы его не увидели из-за очень густого тумана в Луцке, поэтому в принципе было невозможно что-то детально разглядеть. Очевидцы говорят, что на самом стадионе видимость была вполне сносная, но это не касалось тех, кто смотрел игру из дома. Ну и второй аргумент к этому подпункту: оба коллектива избрали осторожный стиль игры. Кучук периодически выкрикивал из своей технической зоны, что спешить не нужно. Ну, его команда никуда и не спешила, словно эта игра, как в шахматах, будет длиться без цейтнота и до определения победителя.



Так мы смотрели футбол. В кадре Юрий Вирт

"Верес" избрал свою любимую манеру игры вторым номером, отдав инициативу и контроль мяча гостям. Не сказать, что это очень порадовало львовян, но просто выбивать мяч на чужую половину и ждать, когда соперник пойдёт в атаку, было ещё более глупо.

Поэтому и так называемые моменты в основном создавали "жёлто-чёрные". Лучший из них - это перекладина Климчука после подачи углового, скидки и удара с трёх метров. Форвард львовян в сегодняшнем матче откровенно насел на защитника, но свистка от арбитра не прозвучало, поэтому не факт, что возможный гол отменили бы. Из интересного ещё была внезапная подача Романа с левого фланга, который закрутил мяч под перекладину - Когут от удивления чуть не пустил бабочку, но среагировать успел.

У "Вереса" был ровно один момент, который испортили арбитры свистком об офсайде. Но надо признать, что он действительно был настолько очевидным, что заметить "вне игры" у Геннадия Пасича было просто невозможно. Поэтому голевой удар вингера отменили.

Второй тайм стал продолжением первого. Слоу-мо футбол, когда никто не хочет рисковать, со случайными моментами. Последний из них сегодня для "Руха" создал Федорчук с помощью Сергийчука: прямой удар с дальнего штрафного от хавбека львовян, рикошет от форварда ровенчан, Когут снова тащит из-под перекладины.

И только затем "Верес" нашёл, чем ответить. Впервые в матче. Сергей Шестаков одним касанием мяч принял и прокинул себе на ход к боковой линии штрафной, вошёл в неё и откатил под удар Панасенко, подобравшего ногу и пробившего мимо Панькива.

Было ясно, что "Верес" сегодня в атаке мы увидим только при очень очевидной возможности. Задача хозяев свелась с сохранению своих ворот на замке. Правда, ещё один раз что-то толковое впереди создать получилось: Евгений Пасич замыкал передачу в середине штрафной ударом под левую стойку, Панькив уже смотрел со стороны, но голкипера подстраховал защитник.

Когда "Рух" наконец-то осознал, что ему не дано что-то создать с игры, начался поиск пенальти. На Климчуке 11-метровый арбитр не дал (предпосылки ставить были), но проигнорировать фол на Притуле было невозможно. Когут до мяча дотянулся, но 11-метровый не вытащил.

Уже буквально на последних секундах был эпизод на "точку" и в штрафной "Руха". Футболисты хозяев очень активно настаивали на этом. Но была ли она - судить не берусь. Ни один повтор чёткого ответа не дал.

Будем откровенны, вы никогда не назовёте "Верес" или "Рух" в списке команд с самой яркой игрой даже по меркам УПЛ. Поэтому ожидать её сегодня было бессмысленно. Силовой и боевой - вот это нам команды подарили. Плюс, по традиции для нашей лиги, гол немного раскрыл игру. Но не раскрепостил.

Луцк. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)

Верес - Рух 1:1

Голы: Сергей Панасенко 62 - Юрий Климчук 82 (пен.)

Верес: Богдан Когут, Игорь Солдат, Михаил Сергийчук (Михаил Шестаков 63), Роман Гончаренко, Виталий Дахновский (Евгений Пасич 64), Геннадий Пасич, Сергей Панасенко (Роберт Гегедош 64), Валерий Кучеров, Сергей Петько, Роман Мирошник, Сергей Шестаков

Рух: Юрий Панькив, Валерий Федорчук, Юрий Климчук, Богдан Бойчук (Марьян Мысык 67), Максим Белый, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 66), Роман Дидык, Таллес Бренер (Остап Притула 79), Марко Сапуга, Алексей Сыч, Виталий Роман

Предупреждения: Сергей Панасенко 31, Сергей Петько 47, Геннадий Пасич 81 - Марко Сапуга 41, Таллес Бренер 60, Остап Притула 90+2