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Верес - Рух 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Ничья в Луцке

Верес - Рух 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Верес / Автор неизвестен

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В матче 18-го тура чемпионата Украины ровенский "Верес" расписал ничью с львовским "Рухом" - команды обменялися голами во втором тайме встречи. После этого тура подопечные Юрия Вирта занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Леонида Кучука расположились на 11-й позиции.

Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)
Верес - Рух 1:1
Голы: Сергей Панасенко 62 - Юрий Климчук 82 (пен.)

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов)
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