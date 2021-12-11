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Верес - Рух 1:1. Обзор матча и видео голов
Ничья в Луцке
Фото: ФК Верес / Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Украины ровенский "Верес" расписал ничью с львовским "Рухом" - команды обменялися голами во втором тайме встречи. После этого тура подопечные Юрия Вирта занимают 8-е место в турнирной таблице УПЛ. В свою очередь команда Леонида Кучука расположились на 11-й позиции.
Луцк. Стадион "Авангард"
Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Ассистенты: Максим Чос (Киев), Тарас Клименко (Киев)
Голы: Сергей Панасенко 62 - Юрий Климчук 82 (пен.)
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