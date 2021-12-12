Черноморец - Металлист 1925 2:1. В Одессе не бывает скучно

Одесса и "Черноморец" продолжают отдаляться. По крайней мере, именно так нам пытаются это подать местные "ультрас". Для многих из них факт того, что любимая команда стала "фармом" вызывает непринятие, а потому они всем свои видом выражают протест. Перед последним матчем 2021-го года фанаты "дружелюбно" встретили автобус "Черноморца", забросав транспортное средство дымовыми шашками и яйцами. Никто не пострадал, кроме одного разбитого стекла.

У "Металлиста 1925" проблем также хватает. Пока они вне поля ведут заочную борьбу с "Металлистом" Ярославского за всенародную любовь, их результаты с каждым туром проседают все сильнее. В октябре мы называли Кривенцова лучшим, после этого его коллектив пасет задних. Пять поражений кряду, лишь один забитый гол и опасность присоединиться к аутсайдерам сезона в таблице. Там, словом, находится и "Черноморец", не побеждавший в трех турах кряду. А потому именно в последней игре года мы должны были понять, чей кризис сильнее - одесский или харьковский.

Первые минуты матча показали, что "моряки" далеки от дна. Непонятно, помог ли настрой Юрия Мороза, либо же это слабость соперника, но уже на шестой минуте "Черноморец" спокойно вел со счетом 2:0. Вау. Сначала Авагимян протащил сферу левым крылом, обойдя нескольких оппонентов и точно ударив в дальний. Спустя мгновение в центре внимания был уже ветеран Сергей Кравченко. Сегодняшний капитан не побоялся пробить метров с 30-ти, поймав мяч на отскоке после удара Цитаишвили. Пушка - 2:0. Символично, что Артур и Сергей во время празднования четко указывали на эмблему "Черноморцу", вероятно, адресуя свой сигнал некоторым из ультрас.

Счет 0:2 не приговор. По крайней мере, с нынешним "Черноморцем". Это не критика, а просто констатация факта - молодой одесской команде куда проще бежать в атаку, чем закрываться и пытаться отстоять победный счет. А потому моменты у ворот Кучерука создавались, правда кипер тащил, и тащил неплохо. Мог забивать Ермаков после подачи корнера, дважды опасно целил Крыськив. Вратарь одесситов оставался невозмутим. Но "Металлист 1925" сумел вернуть интригу, причем случилось это, как принято говорить, на ровном месте. Во втором тайме Дубко подскользнулся на газоне, упав на Марлисона, который с мячом набирал ход в чужой штрафной. Нелепость. Пенальти. Пострадавший исполнил приговор, отквитав один мяч. И вот так просто уверенное преимущество одесситов исчезло, а его место заняли нервотрепка и интрига.

Дальше было весело, хоть и сухо. "Металлист 1925" всеми силами пытался добить соперника после пенальти, одесситы ловили соперника на контрах. Мяч в центре не задерживался, и за этим приятно было наблюдать. На одной стороне поля Ванат не мог замкнуть прострел Бугая - на другой Кучерук спасал после выстрела Габелка. И примерно по такому сценарию игра шла большую часть второго тайма - атака на атаку. Странно, что ни одна из сторон так и не сумела забить при таком количестве ударов. На последней минуте хороший шанс был у юного Островского, но игрок гостей пробил головой выше. На этом и закончили.

2:1 - одесситы побеждают в последнем матче 2021-го года, выдав очередную яркую игру. "Металлист 1925" очень старался, но снова доказал, что что-то в механизме Кривенцова сломалось. Зимой коучу нужно будет найти и устранить проблему.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Светлана Грушко (Киев)

Черноморец - Металлист 1925 2:1

Голы: Артур Авагимян 3, Сергей С.Кравченко 5 - Марлисон 57 (пен.)

Черноморец: Владислав Кучерук, Кристиан Биловар, Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Илья Путря (Роман Вантух 78), Артур Авагимян (Максим Брагару 78), Сергей С.Кравченко, Евгений Исаенко, Денис Кузык, Валерий Дубко (Мохаммед Кадири 67), Владислав Ванат (Владислав Бугай 67)

Металлист 1925: Денис Сидоренко, Евгений Ткачук, Виталий Ермаков, Андрей Ременюк, Сергей Ченбай, Михаил Шершень, Артем Габелок, Марлисон, Антон Савин (Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 80), Дмитрий Крыськив (Юрий Батюшин 80), Максим Задерака

Предупреждения: Евгений Ткачук 33, Антон Савин 70, Михаил Шершень 79, Сергей Ченбай 85