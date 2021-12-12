  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Металлист-1925 2:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Металлист-1925 2:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Достижение для "моряков"

Черноморец - Металлист-1925 2:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В матче заключительного тура осенней части УПЛ встретился "Черноморец" Юрия Мороза и "Металлист-1925" Валерия Кривенцова. Матч закончился победой одесситов со счетом 2:1. К слову, это первая домашняя победа клуба во время каденции Мороза.

"Черноморец" не стал долго тянуть время. Первый гол Артур Авагимян забил уже на 3-й минуте поединка. Удвоил счет Кравченко мощным ударом двумя минутами позже. Таким образом, на 5-й минуте клуб вёл уже со счетом 2:0. Харьковчанам удалось отыграть только один мяч. Это случилось на 57-й минуте с пенальти. Исполнял удар Марлисон.

Следовательно, "Металлист-1925" проигрывает уже 7-й матч подряд и уходит на перерыв, занимая 10-е место УПЛ с 19 очками. "Черноморец" в свою очередь расположился на 13-м месте с 14-ю пунктами.

Черноморец - Металлист-1925 2:1

Голы: Авагимян 3, Кравченко 5 - Марлисон 57 (пен)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) УПЛ Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...