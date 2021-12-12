Черноморец - Металлист-1925 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче заключительного тура осенней части УПЛ встретился "Черноморец" Юрия Мороза и "Металлист-1925" Валерия Кривенцова. Матч закончился победой одесситов со счетом 2:1. К слову, это первая домашняя победа клуба во время каденции Мороза.

"Черноморец" не стал долго тянуть время. Первый гол Артур Авагимян забил уже на 3-й минуте поединка. Удвоил счет Кравченко мощным ударом двумя минутами позже. Таким образом, на 5-й минуте клуб вёл уже со счетом 2:0. Харьковчанам удалось отыграть только один мяч. Это случилось на 57-й минуте с пенальти. Исполнял удар Марлисон.

Следовательно, "Металлист-1925" проигрывает уже 7-й матч подряд и уходит на перерыв, занимая 10-е место УПЛ с 19 очками. "Черноморец" в свою очередь расположился на 13-м месте с 14-ю пунктами.

Черноморец - Металлист-1925 2:1

Голы: Авагимян 3, Кравченко 5 - Марлисон 57 (пен)