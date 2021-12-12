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Источник: Григорчук близок к возвращению в Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Коуч хочет вернуться к работе на родине

Источник: Григорчук близок к возвращению в Черноморец

Новина українською

Известный наставник Роман Григорчук, который ранее работал в "Черноморце" , "Габале", "Астане" и солигорском "Шахтере", может вернуться в одесский клуб. Переговоры клуба с тренером уже ведутся.

Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени. Сообщается, что Григорчук уже находится в Одессе, и вчера он присутствовал на матче молодежного состава.

В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".

К слову, сегодня одесситам удалось в домашнем поединке переиграть "Металлист-1925". Эта победа стала первой для клуба в четырех матчах.

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В статье: Роман Григорчук Юрий Мороз Черноморец (Одесса) УПЛ
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
12.12.2021 в 17:59
отличная новость на Новый год --главная задача укрепиться ЧО в упл а дальше видно будет --избавимся от Клима и Суркиса --можно несколько игроков с ДК2 оставить но это не нам решать --ждём хороших новостей верим в ЧО --БОГ услышал Одессу
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El_Matador_73 (Одесса)
12.12.2021 в 17:58
Григорчук и его семья не "уже" в Одессе, а уже много лет живут в Одессе. Немного две большие разницы. Если вернут его и вложат немного денег в команду, уверен будет результат!
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