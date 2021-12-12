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Источник: Григорчук близок к возвращению в Черноморец
Коуч хочет вернуться к работе на родине
Известный наставник Роман Григорчук, который ранее работал в "Черноморце" , "Габале", "Астане" и солигорском "Шахтере", может вернуться в одесский клуб. Переговоры клуба с тренером уже ведутся.
Возвращение коуча связано с переходом команды в руки новых владельцев в скором времени. Сообщается, что Григорчук уже находится в Одессе, и вчера он присутствовал на матче молодежного состава.
В данный момент тренером "Черноморца" является Юрий Мороз. Он вызывает отторжение у болельщиков команды, которые недовольны большим числом арендованных игроков киевского "Динамо".
К слову, сегодня одесситам удалось в домашнем поединке переиграть "Металлист-1925". Эта победа стала первой для клуба в четырех матчах.
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