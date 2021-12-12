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Сразу несколько зарубежных клубов заинтересованы в услугах Скрипника
Тренер может покинуть луганский клуб
Фото: ФК Заря Луганск
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов из двух стран.
Украинским коучем интересуются "сильные венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги", как сказал журналист ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов. При этом названия команд пока не уточняются.
Добавим, текущий контракт Скрипника с "Зарей" действует до лета 2022 года. Сейчас луганчане занимают 4-е место в чемпионате, отставая от "Днепра-1" на 4 очка.
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Источник:ПРОФУТБОЛ Digital
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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 21:57
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Американец 2000
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