Сразу несколько зарубежных клубов заинтересованы в услугах Скрипника

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов из двух стран.

Украинским коучем интересуются "сильные венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги", как сказал журналист ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов. При этом названия команд пока не уточняются.

Добавим, текущий контракт Скрипника с "Зарей" действует до лета 2022 года. Сейчас луганчане занимают 4-е место в чемпионате, отставая от "Днепра-1" на 4 очка.