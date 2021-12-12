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Сразу несколько зарубежных клубов заинтересованы в услугах Скрипника

Премьер-лига
(2 голосов)

Тренер может покинуть луганский клуб

Сразу несколько зарубежных клубов заинтересованы в услугах Скрипника

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересовал сразу несколько зарубежных клубов из двух стран.

Украинским коучем интересуются "сильные венгерские клубы и команды из Второй Бундеслиги", как сказал журналист ПРОФУТБОЛ Digital Владимир Зверов. При этом названия команд пока не уточняются.

Добавим, текущий контракт Скрипника с "Зарей" действует до лета 2022 года. Сейчас луганчане занимают 4-е место в чемпионате, отставая от "Днепра-1" на 4 очка.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Вторая Бундеслига чемпионат Венгрии
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

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Комментарии (3)
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Цап-царап (Харків)
12.12.2021 в 21:57
Их вдохновили его тренерский способности в Лиге Конфедерации...
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Romerik (YNWA)
12.12.2021 в 22:41
Думай шире.. Их вдохновило то, что он тренировал когда то в германии, и то, что он каждый год с Зарей все хуже и хуже предыдущей по составу, а в этом фактически из г*вна и палок умудрялся с ней брать очки в еврокубках. Он заложник "большого болта геллера на команду". Ему дай клуб хотя бы с фин.возможностями ДК, и он будет давать результат...
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Американец 2000
12.12.2021 в 21:53
Ну так если Заря бедствует - что ему тут делать ???
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