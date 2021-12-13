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Хавбек Металлиста 1925: Во второй части сезона мы покажем свою игру

Премьер-лига
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Харьковчане проиграли в заключительном матче перед зимним перерывом

Хавбек Металлиста 1925: Во второй части сезона мы покажем свою игру

Фото: Металлист 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив прокомментировал поражение от "Черноморца" (1:2) в поединке 18-го тура УПЛ.

– Видимо, команда не вышла из раздевалки. Команде недопустимо на шестой минуте проигрывать 2:0. Тяжело потом вытаскивать такие матчи. Однако я считаю, что мы провели достойный поединок, создали много моментов. Везение было не на нашей стороне. Но мы играли в футбол, пытались создать моменты. Однако, к сожалению, мы проиграли. Ждем отпуск, думаю, что он очень нужен нам. Это будет своеобразная перезагрузка команды. Мы ждем возвращения всех наших травмированных игроков. Во второй части сезона мы покажем свою игру.

– Вы сказали, что команда не вышла из раздевалки. Почему так случилось?

– Думаю, что никто этого не знает. У нас в последних матчах 6-7 матчах ничего не удается. Надо разобраться в себе, наверное. Потому что не допустимо для команды проигрывать столько матчей подряд.

– У вас было достаточно острых моментов, почему команде не удается забивать, только один гол в шести поединках?

– Кроме того, что нам не везет. Наверное, не хватает мастерства. Надо больше тренироваться. Может быть, в этом проблема. Не знаю. Моменты есть, но мы не можем забить. Поэтому и проигрываем, - сказал Крыськив.

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) Дмитрий Крыськив
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Источник:
ФК Металлист 1925

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Комментарии (1)
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pasha-rz (Харьков)
13.12.2021 в 10:16
И что же изменится ко второй части сезона? :) Наверно игра м1925 зависит от времени года :)))
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