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Хавбек Металлиста 1925: Во второй части сезона мы покажем свою игру
Харьковчане проиграли в заключительном матче перед зимним перерывом
Фото: Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Дмитрий Крыськив прокомментировал поражение от "Черноморца" (1:2) в поединке 18-го тура УПЛ.
– Видимо, команда не вышла из раздевалки. Команде недопустимо на шестой минуте проигрывать 2:0. Тяжело потом вытаскивать такие матчи. Однако я считаю, что мы провели достойный поединок, создали много моментов. Везение было не на нашей стороне. Но мы играли в футбол, пытались создать моменты. Однако, к сожалению, мы проиграли. Ждем отпуск, думаю, что он очень нужен нам. Это будет своеобразная перезагрузка команды. Мы ждем возвращения всех наших травмированных игроков. Во второй части сезона мы покажем свою игру.
– Вы сказали, что команда не вышла из раздевалки. Почему так случилось?
– Думаю, что никто этого не знает. У нас в последних матчах 6-7 матчах ничего не удается. Надо разобраться в себе, наверное. Потому что не допустимо для команды проигрывать столько матчей подряд.
– У вас было достаточно острых моментов, почему команде не удается забивать, только один гол в шести поединках?
– Кроме того, что нам не везет. Наверное, не хватает мастерства. Надо больше тренироваться. Может быть, в этом проблема. Не знаю. Моменты есть, но мы не можем забить. Поэтому и проигрываем, - сказал Крыськив.
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