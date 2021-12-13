Кривенцов: По игре с Черноморцем мы наиграли на 5-6 забитых голов, но реализация

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал поражение от "Черноморца" (1:2) в рамках 18-го тура УПЛ.

– Валерий Сергеевич, шестое подряд поражение вашей команды в УПЛ. Судьбу поединка решили два быстрых гола. Что стало причиной, по вашему мнению, не достаточный настрой, были мыслями в отпуске?

– Точно, что не были в отпуске. Мы понимали, что игра стратегически для нас очень важна, как и для "Черноморца". Мы хорошо подготовились к этой игре. Но, действительно, два гола эти... Не годится так. Да, это уже шестое поражение нашей команды подряд, но если взять везение – в наши ворота залетает все. Все, что нам бьют – все залетает. По игре мы наиграли на пять, на шесть забитых голов. Но реализация.

– Да, что-то не то с реализацией. Была продолжительная безголевая серия. До того как Марлисон забил, не было мыслей его заменить? Не было ведь от него остроты в атаке?

– Я не могу так сказать. Команда играла агрессивно. Команда создала множество моментов. Но реализация. Да, сейчас нет результата. Да, мы расстроены. Однако есть много причин, почему так. Мы с большим трудом вышли из Первой лиги с третьей позиции. Мы не доукомплектовались так, как нужно. Причину наших неудач можно объяснить. Большое количество травмированных игроков – это одно. А второе – это отсутствие конкуренции. Это два фактора.

– Пенальти забили на 57-й минуте. Но первые замены вы произвели значительно позже. Не было кем усилить?

– Мы выпустили молодого Владислава Островского, я очень рад, что он дебютировал. Потому что это талантливый игрок. Мы будем привлекать нашу талантливую молодежь из юношеской команды в основной состав. Постараемся взять их на сборы, посмотреть, кто из ребят уже готов. Ибо основа любой команды – это именно свои воспитанники.

– С такой удручающей серией завершаете первую часть сезона. Какие основные ваши итоги?

– Я отметил два фактора. Сейчас есть время. Надеюсь, что кто-нибудь из травмированных игроков подойдет и начнет после Нового года работать с нами по полной. Надеюсь, что это будет и Дерек, и Жичиков, и Пономарь. У Дмитренко еще сложнее ситуация. Даже если насчет этой игры. Перед ней мы потеряли Голодюка из-за дисквалификации. У Зубкова поднялась температура. Батюшин только после операции. Крыськив не хорошо чувствовал себя, Кравченко, Русин работает по индивидуальной программе – просто катастрофа. Мы, когда комплектовали команду, исходя из наших возможностей, конечно, рассчитывали, что будет определенная группа игроков, которая будет давать результат. Когда по пять-шесть игроков выпадают перед каждым матчем – это очень тяжело. И это не оправдание для нас. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы знаем, что станем сильнее – это точно. Сейчас задача отдохнуть и с новыми силами готовиться к старту второй части чемпионата.

– Для оптимизма и вернуться сильнее - трансферы нужны?

– Обязательно. Мы работаем над этим. Однако есть хорошее выражение "вверх нужно подниматься постепенно", - это, пожалуй, про нас, — сказал Кривенцов.