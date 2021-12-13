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Первая в сезоне домашняя победа. Назван лучший тренер 18-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое решение экспертного совета УПЛ

Первая в сезоне домашняя победа. Назван лучший тренер 18-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 18-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник одесского "Черноморца" Юрий Мороз.

Его подопечные обыграли харьковский "Металлист 1925" (2:1 на собственном поле), оттолкнувшись от зоны вылета. Отметим, что это была первая победа одесситов в сезоне на своем поле, и очень важна, учитывая турнирное положение.

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Тренер получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 18-ти сыгранных матчей "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 14 баллов.

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В статье: Юрий Мороз Черноморец (Одесса)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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KadimXa (Харьков)
13.12.2021 в 12:26
Пфф бред. В этом матче такие качели были,что мог Черноморец и проиграть легко. Тренер тура за первую домашнюю победу? Ох и обоснование.
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