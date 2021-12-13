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Первая в сезоне домашняя победа. Назван лучший тренер 18-го тура УПЛ
Такое решение экспертного совета УПЛ
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 18-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник одесского "Черноморца" Юрий Мороз.
Его подопечные обыграли харьковский "Металлист 1925" (2:1 на собственном поле), оттолкнувшись от зоны вылета. Отметим, что это была первая победа одесситов в сезоне на своем поле, и очень важна, учитывая турнирное положение.
Тренер получил 4,6 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 18-ти сыгранных матчей "Черноморец" занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 14 баллов.
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